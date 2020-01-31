Голос країни-10 третій день сліпих прослуховувань: екс-учасник групи "4 короля" та дружина VovaZIL’Vova

Уляна Малиняк (фото: 1+1)

Цієї неділі, 2 лютого, о 21.00 на телеканалі «1+1» під час сліпих прослуховувань на Голосі країни-10 на сцену вийде колишній учасник відомого гурту, а також вокалісти з США та Казахстану

Вже десять сезонів, на Голос країни приїжджають талановиті вокалісти не тільки з різних куточків України, але й з усього світу, адже вірять, що саме тут можуть бути почутими і розкрити свій талант. Так, у новому випуску проекту на глядачів чекає знайомство з 28-річною Індірою Едільбаєвою з Алмати (Казахстан). Дівчина приїхала на шоу, щоб стати відомою співачкою та опорою для своєї мами.

Через брак коштів, про заняття в музичній школі мови не було, тому дівчина співала на вулиці і вдома. «Мама мене виховувала сама, багато не заробляла, але ніколи не давала мені зрозуміти, що нам чогось бракує. Їй було важко самій, і мені дуже хотілось їй допомогти. Хочеться просто сказати: «Ні в чому собі не відмовляй, бо ти цього варта». У нас в Казахстані Голос країни дивиться дуже багато людей, і для мене це великий шанс показати себе», - каже Індіра. Чи вдасться Індірі розгорнути тренерські крісла, виконавши пісню «Мелодія» гурту THE HARDKISS, глядачі дізнаються вже цієї неділі.

Віталій Окс (фото: 1+1)

Також на сцену вийде 16-річний Віталій Окс зі Львова. «Однолітки завжди вважали мене білою вороною, бо з 3-х років я почав серйозно займатись музикою. Всі дитячі та підліткові компанії проходили повз мене, весь свій час я займався музикою, замість того, щоб проводити час з однолітками, через що мене булили. Таке переживають багато дітей, які не вписуються в рамки цього світу. Я переймався через несприйняття, проте зміг повірити в себе. Я прийшов на Голос країни, щоб надихнути тих, хто досі переживає таке явище, як булінг. Вірте в себе, навіть якщо весь світ проти вас», - каже Віталій. Хлопець заспіває хіт Billie Eilish «Lovely» А чи розгорне Віталій крісла наставників, стане відомо вже у неділю.

Євген Анішко

У десятому ювілейному сезоні на Голосі країни виступить і Євген Анішко, який співав у відомому, на початку двотисячних, бойз-бенді «4 Королі». Наразі Євген дублює кіно та мультфільми та викладає вокал у найпрестижніший музичній академії країни - Глієра. Співак хоче стати відомим не лише в колі музикантів, але й відчути плоди 20-річної роботи у музичній сфері. Чоловік виконає запальний трек Luis Fonsi «Despacito».

Руслана Калашнікова

За втіленням своєї великої мрії приїхала на шоу і 18-річна Руслана Калашнікова з Одеси, яка має особливе сприйняття музики: «Я завжди ніби була з іншого тіста, у мене асоціативна синестезія, це означає, що будь-який звук асоціюється з кольорами. Я зараз на такому етапі, що мені хочеться, щоб мене почули, дізнались про мою творчість». Для сліпих прослуховувань дівчина обрала пісню «Верше», найпопулярнішу композицію за всю історію Голосу країни, її виконували 8 разів. Зокрема, одними з найяскравіших були виконання Іларії у другому сезоні, Костянтина Дмитрієва у шостому сезоні та Анни Кукси у сьомому сезоні. Чи принесе ця композиція дівчині удачу, глядачі дізнаються вже у неділю.

Уляна Малиняк

Прийшла на проект і 28-річна Уляна Малиняк, яка зараз живе у Лос-Анжелесі, проте дуже сумує за батьківщиною. «Я виступаю дуетом разом зі своїм чоловіком, українським хіп-хоп артистом - VovaZIL’Vova. Ми співаємо в Америці для діаспори. В ЛА у людей не має часу на душевне спілкування, до якого ми звикли. Хочу завдяки Голосу країни для себе вирішити, чи я повертаюсь в Україну, чи живу в Америці. Я би хотіла, щоб світанок моєї кар’єри стався саме на цьому проекті», - каже Уляна зі сльозами на очах.

Хто зможе привести своїх підопічних до перемоги у найголовнішій битві епохи – ювілейного сезону Голос країни-10 дізнаємось незабаром.

Дивіться Голос країни кожної неділі у 21:00 на телеканалі «1+1».

Нагадаємо, раніше бэк-вокалістка MONATIKа Ліда розповіла про співпрацю з артистом. Дівчина також виступила на шоу Голос країни-10.