Голос країни-10: на сцені заспівають офіцер ЗСУ і жертва сімейного насильства

У цю неділю, 23 лютого, о 21.00 на телеканалі «1+1» під час сліпих прослуховувань шоу Голос країни-10 на сцені заспіває дівчина, яка стала жертвою сімейного насильства, офіцер Збройних Сил України, який вперше вийде на велику сцену, і актор дубляжу серіалу «Величне століття. Роксолана».

Тетяна Нечай

На сцену головного вокального шоу вийде 21-річна Тетяна Нечай, яка приїхала зі Львова, аби надихнути свого тата реалізувати давню мрію – повернутися на сцену. Батько дівчини – оперний співак, який після народження доньки, був змушений змінити професію, щоб забезпечувати родину. Зараз він працює далекобійником та не полишає надії одного разу показати себе публіці й вийти знову заспівати для широкої аудиторії. На сліпих прослуховуваннях Тетяна виконає легендарний хіт «Dancing queen» - ABBA: «Сьогодні я буду співати улюблену татову пісню. Я сподіваюся, саме цей виступ дасть йому поштовх до того, аби наступного року він теж прийшов на «Голос країни» і заспівав», - каже дівчина.

Василь Процюк

Також на глядачів і тренерів чекатиме емоційний виступ 26-річного офіцера Збройних Сил України – Василя Процюка, який співатиме пісню Сергія Бабкіна «Пробач». Хлопець – самородок, ніколи професійно не займався вокалом, а співочий талант відкрив у собі, будучи студентом: «Стати військовим було моїм свідомим рішенням, бо я вважаю, що кожний чоловік має служити своїй країні і людям. Це наш обов’язок. На одному зі свят мої товариші по службі почули, як я співаю і були надзвичайно вражені. Це вони наполягли на тому, аби я прийшов на «Голос країни». Чи вдасться йому розвернути бодай одне червоне крісло, дізнаємось вже цієї неділі.

Олександра Горупа

У новому випуску проекту на сцену сліпих прослуховувань вийде і Олександра Горупа з Мінська. Дівчина рано вийшла заміж та стала жертвою домашнього насилля. Довгий час вона соромилася зізнатися про це батькам і знайомим, але знайшла в собі сили піти від горе-чоловіка та розпочати нове життя: «Хочу, аби дівчата розуміли – з будь-якої ситуації можна знайти вихід. Не дивлячись на все, що я пережила, я зараз тут на «Голосі країни» і йду до своєї мрії. Я мрію довести кожному, що я гідна бути серед талановитих людей». На сцені Олександра виконає зворушливу пісню Tony Braxton – «Un-break my heart».

Володимир Мітєв

ННа сцену головної битви епохи вийде й 33-річний Володимир Мітєв в образі дрег-королеви – це перевтілення чоловіка у супергротескний жіночий образ. На сліпі прослуховування учасник прийшов під сценічним ім’ям Влада Шнерн та виконав арію із опери «Кармен». Чи зможе хлопець вразити своїми вокальними здібностями тренерів так само, як феєричним вбранням, дізнаємось вже у неділю.

Денис Жупник

Вийде на сцену сліпих прослуховувань й Денис Жупник з Києва, який виконає пісню MONATIKa – «Жизнь поет». Зараз хлопець працює радіо- і телеведучим, а ще його голосом говорить один із султанів у телесеріалі «Величне століття. Роксолана». Будучи тісно зв’язаним з музикою в межах роботи, він насправді давно мріяв заявити про себе на вокальній сцені. Першу спробу підкорити «Голос країни» Денис зробив кілька років тому, у другому сезоні проекту, тоді йому вдалося розвернути одне червоне крісло. Чи зможе він перевершити свій попередній результат у шоу, глядачі дізнаються вже скоро. «Коли ти тісно пов'язаний з музикою на радіостанціях і музичних преміях, ти постійно чуєш, як люди співають, і думаєш, а чому не я на їхньому місці? Хочу використати можливість гучно заявити про себе у десятому сезоні «Голосу каїни»», - зізнався Олександр.

Хто з учасників зможе розвернути 4 червоних крісла, та хто з тренерів першим збере команду, дізнаємось вже у неділю.

Хто зможе привести своїх підопічних до перемоги у найголовнішій битві епохи – ювілейного сезону Голосу країни-10 глядачі дізнаються незабаром.

Дивіться Голос країни щонеділі о 21:00 на телеканалі «1+1».