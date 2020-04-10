Голос країни-10 нокаути: чим здивують учасники команди Тіни Кароль

За результатами минулих випусків етапу «нокаути» стали відомі імена учасників, які продовжать участь та будуть змагатися за перемогу у шоу , з команди MОNATIKа, Дана Балана та ПТП з NK. Цієї неділі глядачі дізнаються, хто з команди Тіни Кароль змагатиметься за перемогу у головній битві епохи. На глядачів чекають яскраві перевтілення учасників та виступи, які здивують неочікуваним вибором репертуару.



Відкриватиме «нокаути» заключного епізоду співаючий фермер Артем Семенов – один з найяскравіших учасників у команді Тіни Кароль. Хлопець вийде на головну вокальну сцену країни з легендарним хітом Rummstein – «Du Hast». Учасники ювілейного сезону вважають Артема сильним конкурентом та захоплюються його вокальними здібностями і тембром. Сам хлопець зізнається, проект вже змінив його життя, тож він рішуче налаштований перемагати й надалі: «Голос країни» дав мені впевненість. Довгий час мене не було екрані і тут таке феєричне повернення. Участь у проекті змінила моє життя, після такого гучного повернення мене вже не так просто посунути з цієї сцени», - зауважив Артем перед виходом на сцену.

Як відреагують глядачі та тренери на сміливий вибір пісні, та чи вдасться Артему вибороти омріяне місце на стільцях переможців у «нокаутах», дізнаємось незабаром.

Уляна Горбачевська

Несподіваним вибором пісні здивує й Уляна Горбачевська – дослідниця автентичних українських пісень. На етапі «нокаутів» вона вперше заспіває англійською мовою – на сцені Уляна виконає пісню Hans Zimmer & Lisa Gerrard – «How we are free».

«Я відчуваю у собі силу поборотися. Пісня, яка звучатиме у моєму виконанні – світовий хіт, але я заспіваю її так, як це робили наші бабусі – у народній манері. Я хочу здійснити переворот у свідомості українців і перемогти на «Голосі країни» з автентичною архаїчною піснею – для цього я докладу максимум зусиль», - зізналася учасниця.

Ольга Мельник

На сцену «Голосу країни» під час «нокаутів» вийде Ольга Мельник – дівчина, яка змогла вразити своїм сильним голосом усіх тренерів проекту та стала рекордсменкою за кількістю переглядів виступу на You Tube. Її виступ зі сліпих прослуховувань на офіційній сторінці проекту в YouTube зібрав понад 2,8 млн переглядів.

«У десятому сезоні вокального шоу я представляю тих виконавців, які знають чого хочуть. Я хочу, щоб про мене дізналися більше людей, щоб вони бачили себе в мені, щоб розуміли – в житті можливо все. Я хочу перемогти і вірю, що зможу», - зізналася Ольга.

Серед учасників команди Тіни Кароль і зірка «Танців з зірками», ведучий програми «Одруження наосліп» Данієль Салем, який закриватиме своїм виступом «нокаути» ювілейного сезону. На головній вокальній сцені країни він виконає пісню «Я солдат» гурту 5NIZZA. На проект чоловік прийшов заради своєї доньки: «Я приклад для своєї донечки, тому рівень відповідальності зростає. Треба вчити своїх дітей, що ніколи не пізно боротися, немає нічого неможливого», - зізнався Данієль перед виходом на сцену.



Чи знайде Тіна Кароль місце на стільцях переможців «нокаутів» для найхаризматичнішого учасника своєї команди, дізнаємось вже цієї неділі.



Нагадаємо, на глядачів чекатиме ще один неочікуваний сюрприз – у заключному епізоді етапу «нокаути» на головній вокальній сцені країни заспіває мама Дана Балана.

Людмила Балан завітає на «Голос країни», аби зробити сюрприз для сина та підтримати його на проекті. Як відреагує син на несподіваний сюрприз, глядачі дізнаються вже цієї неділі.

Дивіться «Голос країни-10» щонеділі о 21:00 на телеканалі «1+1».