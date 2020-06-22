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В гольфах і екстремальному міні: Надя Дорофєєва вразила образом зухвалої школярки

Lite » Новини шоу-бізнесу 22.06.2020 - 16:58
В гольфах і екстремальному міні: Надя Дорофєєва вразила образом зухвалої школярки
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка розбурхала мережу фотосетом в пікантному луці

Надя Дорофєєва явно знає, як привести в захват своїх численних шанувальників, а заодно і похвалитися витонченою фігурою. Співачка поділилася в своєму Instagram кадрами з нової провокаційної фотосесії в незвичайному образі, які викликали фурор серед фоловерів.

На фото Надя постала в зухвалому і відвертому образі школярки - екстремально короткій білій плісированій спідниці і вкороченому червоному свитшоті з білими вставками і коміром. Білі гольфи вище коліна і масивні кросівки додають її образу бунтівного характеру, а також підкреслюють довжину і стрункість ніжок артистки.

В гольфах і екстремальному міні: Надя Дорофєєва вразила образом зухвалої школярки

Зачіска з високим хвостом і вкладеним на лоба чубом, яскравий макіяж і масивні сережки-кільця завершують пікантний аутфит Дорофєєвої - ну просто-таки персонаж аніме!

Зірка позувала біля червоного автомобіля MINI Cooper.

В гольфах і екстремальному міні: Надя Дорофєєва вразила образом зухвалої школярки

"Іні міні", - лаконічно підписала публікацію Додо. Зазначимо, що це частина назви треку групи "Время и Стекло" ( Іні міні мані мо).

В гольфах і екстремальному міні: Надя Дорофєєва вразила образом зухвалої школярки

Надя Дорофєєва схвилювала мережа провокаційним чином школярки (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Лише за кілька годин знімки набрали понад 135 тисяч лайків і сотні захоплених коментарів - фанатам явно припав до душі гарячий лук Наді.

  • Богиня
  • Школярка
  • Як лялечка
  • красуня найкрасивіша
  • Ух яка
  • Якщо б були такі шкільні форми, то я б з тієї школи не виходила
  • найкраща
  • Красуня
  • Оуу це образ до кліпу?
  • Міні спідниця, міні топ, міні Надя іні
  • Справжня фея! Тендітна, легка, така повітряна

В гольфах і екстремальному міні: Надя Дорофєєва вразила образом зухвалої школярки

Скріншот коментарів

Раніше Надя Дорофєєва в одному халатику здивувала визнанням про карантин.

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Автор: Lite

Теги Новини України Надя Дорофеєваобраз
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