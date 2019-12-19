"Гола та щаслива": Сєдокова в портупеї зробила заяву про свій вік

Анна Седокова (Фото: instagram.com/annasedokova)

Зірка показала себе у всій красі і поділилася міркуваннями про життя у 40 років

Екс-учасниця групи "ВІА Гра" Анна Сєдокова, яка має трьох дітей від різних чоловіків, а зараз зустрічається з новим бойфрендом, здивувала своїх фанатів сексуальним фото.

Даний знімок 37-річна зірка розмістила на свою сторінку в Instagram. В кадрі Ганну можна побачити в портупеї, яка робить її сексуальне тіло ще більш спокусливим.

Повністю переглянути фото оголеної Анни Сєдокової можна тут

Анна Седокова (Фото: instagram.com/annasedokova)

В описі до фото Седокова почала міркувати про свій вік.

"Я - Аня Сєдокова. Мені пару днів тому виповнилося 37. А, значить, у мене залишилося всього 3 роки, щоб публікувати такі фото без докорів громадських діячів? А через три роки я що, у гарбуз перетворюся? Як же мені набридли ці стереотипи, які роками завантажували в голови наших жінок! Що в 30 років життя закінчується, що воно так само закінчується після розлучення, що без мужика життя немає... Хто взагалі це вирішує крім самої себе?



Ви не уявляєте, скільки разів я чула слово "стара" від... Увага... інших жінок. Ну, камон! Я захоплена ногами Світлани Бондарчук, пресом Ніки Білоцерківської, попою Оксани Лаврентьєвої і мізками Ксенії Собчак. Це величезна праця будь-якої дівчини - підтримувати тіло, особливо після 30.

Давайте припинимо мірятися яйцями, ми ж не мужики. Ми - жінки, всі різні і однаково емоційно нестабільні. Ми розлучаємося, зустрічаємося, постимо голі фото і розумні книги одночасно. І це нормально! Ми - всі дівчатка і не важливо, 16 нам або 61. Дівчатка, які повинні підтримувати і захоплюватися один одним, не важливо в трусиках ми або без", - написала в мережі Анна Сєдокова.

Нагадаємо, раніше Анна Седокова відсвяткувала день народження з бойфрендом.