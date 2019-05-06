З роками все краще: Маша Єфросиніна заворожила мережу нев'янучою зовнішністю

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведуча позує практично без макіяжу

Маша Єфросиніна порадувала багатотисячну армію прихильників (а це понад 1 млн чоловік) дуже зворушливим фото. Як раз з настроєм весни. Так, на своїй instagram-сторінці українська телеведуча опублікувала портрет. На знімку Маша позує в кофтині пудрового кольору на стрічечках-шлейках. Елемент гардеробу оголює спину і плечі Єфросиніної.

Також примітно, що на телеведучій – мінімум косметики. Макіяж зроблений з акцентом на максимальну природність. Чорні коси розпущені. Образ доповнюють лише лаконічні прикраси – підвіска з зірочкою.

До речі, фото було зроблено в рамках рекламного кампейна лінійки домашнього одягу, яку Єфросиніна розробила сама.

Ніжна Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Шанувальники телеведучої поспішили залишити свої відгуки. Звичайно, дуже багато відзначили, що на опублікованому знімку їх улюблениця – "сама ніжність":

"Маша ніжна, красива, молода)) А я віддаю перевагу домашньому одягу поменше вирізів і відкритих частин тіла. Жертвую сексуальністю заради тепла і затишку"

"Красуня, знайомі давно, але з роками ви ще краще"

"Сонечко)"

"Сама ніжність")"

"Красуня"

"Така ніжна!"

"Волосся!..."

До речі, останнім часом Маша Єфросиніна все більше і більше захоплює шанувальників романтичними і дуже зворушливими знімками. Чого вартує цілий фотоальбом телеведучої з її чоловіком – бізнесменом Тимуром Хромаєвим. Зазначимо, що нещодавно Маша і Тимур відзначили 17-ю річницю своїх відносин! Саме в честь цього Маша і показала романтичні фото.

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна показала ефективну вправу, яка допоможе схуднути та розвинути пластику. До речі, телеведуча також приємно здивувала шанувальників своєю гнучкістю і витонченістю рухів.