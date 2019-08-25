З роками ще прекрасніше: Ольга Сумська в розкішній сукніі-вишиванці захопила красою

Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)

Артистка показала свій вражаючий образ на День Незалежності

Знаменита українська актриса Ольга Сумська, яка нещодавно відсвяткувала своє 53-річчя, продовжує захоплювати шанувальників своїм квітучим зовнішнім виглядом і витонченою красою. Вона справжній приклад для наслідування і джерело натхнення для багатьох жінок, які в захваті від її почуття стилю і жіночності.

День Незалежності України Ольга також відсвяткувала в стильному і колоритному образі - зірка приміряла розкішне плаття-вишиванку у підлогу від українського дизайнера Юлії Магдич. До речі, в нарядах цього бренду були помічені світові знаменитості Демі Мур, Діта фон Тіз та інші.

Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)

Сумська ж вибрала плаття світло-кавового кольору, прикрашене вишитими квітами пастельних тонів. Своє прекрасне довге волосся вона залишила розпущеним.

Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)

"Мій святковий день у рідному Києві! Обожнюю ці краєвиди,золоті куполи Лаври, Дніпро,зелені пагорби...Все таке рідне і миле серцю.З днем народження тебе, УКРАЇНО!" - привітала актриса улюблену країну.

Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)

Підписники поспішили залишити Ользі свої захоплені відгуки, зазначивши, що з роками вона стає лише красивіше.

Ольга, ви з роками ще прекрасніше!

Фантастична жінка, а з квітами схожа на лісову мавку

Красуня України!!!!!

Які гарнюсі

Дякую за пісню! Душа ві наша. Ві Україна.

Олічка!! Наша красуня, улюблениця мільйонів!!

Краса,улюблена актриса!

Вродлива українська жінка, неперевершина

Кращих вишиванок ніж у Вас, ні у кого нема в Україні ! Або настільки вони личать Вам!

Українські жінки як Україна-найкращі в світі! Зі святом!

Ольго Ві як сонечко! Дуже приємно на Вас дивитись!

Скріншот коментарів (instagram.com/olgasumska)

Нагадаємо, раніше Ольга Сумська розповіла, що її дратує в чоловікові Віталії Борисюку. За словами артистки, іноді її чоловікові не вистачає експресії у відносинах.

Також Ольга Сумська позувала на пляжі в розкішній сукні-вишиванці червоного кольору. Актриса взяла участь у зйомках ТВ-шоу "Битва екстрасенсів", що сподобалося не всім шанувальникам