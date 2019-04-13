"Красиві очі": чуттєва Тіна Кароль спокусила пікантним декольте

Відома українська співачка Тіна Кароль, яка нещодавно похвалилася своїм городом, схвилювала своїх шанувальників новими фото. Даний знімок співачка виставила на своїй сторінці в Instagram.

На новій фотографії Тіна Кароль сидить в сукні з глибоким декольте, на яке вона накинула пальто.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Дописувачі співачки оцінили її фото і залишили безліч захоплених коментарів. Ось одні з них.

"Очі красиві";

"Я намагаюся дивитися в очі!";

"Ти знала, що ти краща?";

"Ти - моя вічність, твій знак - нескінченність";

"Міс скромність";

"Тіна, не вбивай більше фотками (продовжуй) спасибі";

"Тіна, можна забрати і нікому не віддавати?" ;

"Куди дивитися?";

"Твої родимки щось неймовірне";

"Естетична дівчинка";

"Тіна, що за секс";

"Класна груди";

"Дуже красива";

"Сама досконалість";

"Красуня. Поєднання елегантності та епатажу";

"Оу, яка красунька";

"Естетичність в кожному русі";

"Такий вже котик";

"Солодка".

Нагадаємо, що Тіна Кароль полонила ніжним образом на Голосі країни 9. Співачку назвали українською Барбі.

Раніше повідомлялося про те, що український співак зробив несподіване зізнання Тіні Кароль.