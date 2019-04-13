ru
ua

"Красиві очі": чуттєва Тіна Кароль спокусила пікантним декольте


Тіна Кароль порадувала своїх дописувачів новою фотографією

Відома українська співачка Тіна Кароль, яка нещодавно похвалилася своїм городом, схвилювала своїх шанувальників новими фото. Даний знімок співачка виставила на своїй сторінці в Instagram.

На новій фотографії Тіна Кароль сидить в сукні з глибоким декольте, на яке вона накинула пальто.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Дописувачі співачки оцінили її фото і залишили безліч захоплених коментарів. Ось одні з них.

  • "Очі красиві";
  • "Я намагаюся дивитися в очі!";
  • "Ти знала, що ти краща?";
  • "Ти - моя вічність, твій знак - нескінченність";
  • "Міс скромність";
  • "Тіна, не вбивай більше фотками (продовжуй) спасибі";
  • "Тіна, можна забрати і нікому не віддавати?" ;
  • "Куди дивитися?";
  • "Твої родимки щось неймовірне";
  • "Естетична дівчинка";
  • "Тіна, що за секс";
  • "Класна груди";
  • "Дуже красива";
  • "Сама досконалість";
  • "Красуня. Поєднання елегантності та епатажу";
  • "Оу, яка красунька";
  • "Естетичність в кожному русі";
  • "Такий вже котик";
  • "Солодка".

Нагадаємо, що Тіна Кароль полонила ніжним образом на Голосі країни 9. Співачку назвали українською Барбі.

Раніше повідомлялося про те, що український співак зробив несподіване зізнання Тіні Кароль.

Сама досконалість: Тіна Кароль приголомшила напівпрозорою сукнею за 340 тисяч гривень "Я щаслива": Оля Полякова визнана "Жінкою України 2019" (відео)
Читати всі новини