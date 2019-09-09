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Очей не відвести! Тіна Кароль оголила розкішний бюсту відвертому вбранні на "Танцях з зірками 2019"

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Співачка показала в деталях свій образ для третього ефіру "Танців з зірками 2019"

Тіна Кароль, яка зараз поєднує кар'єру співачки і ведучої проекту "Танців з зірками 2019", з ефіру в ефір вражає запаморочливими вбраннями. Наприклад, у другому випуску шоу вона з'явилася в сукня з екстремальний декольте і прозорою сітчастою спідницею, розшитою дзеркальними паєтками. Вже в цю неділю, 8 вересня, вона запаморочила голову не менш розкішним і пікантнимм вбранням.

Поп-діва підкорила вишуканою мереживною сукнею в підлогу з довгим шлейфом, що в точності повторює плавні вигини її фігури. Екстремальний виріз до талії підкреслив лінію декольте, дозволивши полбоваться шикарний бюст співачки.

Свій образ Тіна доповнила оригінальними аксесуарами в національному стилі. Витонченим браслетом ніби з вишитим квітчастим візерунком в українському стилі, каблучкою з етнічним візерунком і невеликими елегантными сережками, які ідельно довершили комплект. В макіяжі Тіна традиційно віддала перевагу акценту на червоні губи.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Прихильники прийшли в захват від фотосесії зірки. Вони не могли відвести очей від своєї розкішної улюблениці.

  • Тіночка крадькома показала всю красу
  • Краса яка
  • Тіночка, Ви красуня!
  • Неперевершена
  • Опана, нова форма нігтів
  • Приголомшлива
  • Ось як можна бути такою класною?
  • Просто нічого сказати і написати. Тіна Кароль, ви - бомба уповільненої дії
  • Тіна , яка Ви прекрасна і жіночна
  • Така вішукана, така гарна
  • Wawwwww просто шикарна і вишукана
  • Очей не відвести, завжди вище всіх похвал, досконалість у всьому. Наша Тіна найкраща

Скріншот коментарів

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