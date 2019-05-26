Очей не відвести! Никитюк полонила стрункими ніжками в ультра трендовій сукні

Леся Нікітюк часто ділиться з шанувальниками особистими фото і демонструє різні вбрання. Вона навіть ввела власну оригінальну рубрику "образ дня", в якій показує луки зі зйомок і повсякденні аутфіти. Ефектні знімки завжди сприйматися фанами шоувумен "на ура" і вони не втомлюються обдаровувати Леді Ле компліментами, захоплюючись її фігурою, а особливо нескінченними ногами, які зірка демонструє на камеру дуже часто. Так, на свіжому фото телеведуча покрасувалася в трендовому платті і розбурхала шанувальників стильним образом.

Леся обрала сукню-міді з самим модним принтом сезону – горох. Стильний і элегатный наряд на гудзиках з нбольшим комірцем-стійкою і довгими рукавами Леді Ле доповнила поясом, який зробив акцент на її тонкій талії. Пікантний розріз дозволив без праці рассмотеть довгі ноги теледіви.

Ведуча позує на лоні природи, серед буйства зеелених фарб. Вона зображена з букетом у руках, щаслива і усміхнена.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"По-моєму "життя прекрасне". Всім гарних вихідних", - залишила побажання Леся для своїх підписників.

Фото викликало жвавий інтерес у шанувальників, які вирішили не економити на компліментах і залишили Лесі чимало теплих слів.

"Леся, ти прекрасна!", "Яка ти ж красива", "Красиве плаття, прекрасний захід. Так тримати!", "Дуже гарний образ, просто очей не відірвати... Ну звичайно, може того шо воно сидить на такій красоткі, платтячко і заграло", "Леся Іванівна, вашого позитиву немає слів!", "Ви така прекрасна, фігура – все так ідеально!", "Неперевершена", "Ноги прям від вух ростуть!" - відзначали фоловери.

Раніше Леся Нікітюк підкорила фігурою в ефектному міні. Вона покрасувалася в сміливому вбранні в центрі Києва.

До речі Леся Нікітюк захопила фото у шкіряній спідниці, і заслужила масу компліментів.