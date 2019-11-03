Головний мамин залицяльник: Джамала умилила фото з підрослим синочком

Співачка поділилася новими сімейними кадрами
Українська співачка Джамала, яка нещодавно показала ніжні фото з чоловіком і сином в осінньому лісі, виставила нові фотографії з підрослим сином на своїй сторінці в Instagram.
На фото Джамала сидить разом з сином на підлозі. На них надіті сині джинси і білі світшоти. Співачка виставила цілу серію знімків зі своєю дитиною.
Джамала з сином (фото: instagram.com/jamalajaaa)
"Знову з'явився привід переглянути свої вініли, адже приїхала платівка-оновлення колекції", - підписала фото артистка.
Джамала з сином (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Нові кадри викликали бурхливі емоції у шанувальників співачки. Ось деякі з них.
Скріншоти з Instagram
Нагадаємо, що Джамала на святковому концерті вразила відвертим вбранням. Співачка "запалила" на сцені і влаштувала шанувальникам справжнє свято з нагоди ювілею своєї творчості.