Головний холостяк країни розповів про найбажаніший подарунок на день народження

Микита Добринін (фото: РБК-Україна)

Зараз "холостяк" може дозволити собі все

Сьогодні, 30 грудня, Микита Добринін, учасник дев'ятого сезону шоу "Холостяк", святкує свій 31-й день народження. За визнанням "холостяка" - самий головний, найкращий і бажаний подарунок для нього - це його друзі. Пост про це він опублікував на своїй сторінці в Facebook.

Зараз, каже Микита, він може дозволити собі все, хоча в дитинстві - коли йому було 7 років, він мріяв про нові кросівки і м'яку іграшку. А в 15 років - межею його мрій була гітара. У 23 роки Микита мріяв здійснити навколосвітню подорож.

Зараз же, коли успішний молодий чоловік, здійснив усі свої мрії і може дозволити собі все, що захоче, найбільше в житті цінує присутність друзів поруч.

"Найбільш цінний з таких сюрпризів - друзі. Про своїх я колись і мріяти не міг. Адже вони роблять мене краще і щиро радіють кожній моїй перемозі.

І хоч сьогодні в свій День народження я дуже далеко від своїх, все одно відчуваю, що вони близько як ніколи", - написав Микита на своїй сторінці.

"Холостяк" зараз перебуває в столиці Данії - Копенгагені.

Микита Добринін – ведучий телеканалу "М1" та радіостанції "Русскоє Радіо Україна" і головній редактор українського чоловічого журналу "XXL" зараз бере участь у зйомці проекту "Холостяк". Прем'єра дев'ятого сезону проекту відбудеться вже навесні 2019 року на телеканалі СТБ.

Скріншот поста (facebook.com/nikitadobrynin)

Фолловери приєдналися до привітань зі святом - про що свідчить безліч коментарів на сторінці.

"З днем народження! Бажаю, щоб кожен твій день був чудовим, цікавим, насиченим, дивовижним і вражаючим. Бажаю здоров'я і безмежного щастя", - пише Тетяна Карикова.

"З Днем Народження! Микита Добринін (Nikita Dobrynin) божевільних вершин і успіхів. І не втратити себе на будь-якій висоті! Обіймаю! Зі святом!", - вітає Olya Tsibulskaya.

"З днем народження, Нік! Ти давай повертайся, Холостяк, тобі ще остаточний вибір робити", - нагадує Михайло Присяжнюк.

З днем варенькой. Це самий смачний вік, бажаю кайфувати кожен день!", - пише Олена Лазуткіна.

Скріншот коментарів (facebook.com/nikitadobrynin)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що учасник сьомого сезону популярного українського шоу "Холостяк", спортсмен Дмитро Черкасов, вийшов у світ з вагітною дружиною.

Зазначимо, переможниця шоу "Холостяк" виграла престижний конкурс краси.

Також, раніше ми писали про те, що переможниця "Холостяка 6" показала фото у весільній сукні.

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