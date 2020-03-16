Не все так гладко: Володимир Остапчук розповів про стосунки з екс-дружиною

У програмі «Ранок з Україною», яка виходить по буднях о 6:30 на каналі «Україна», шоумен Володимир Остапчук розповів, чому не вважає розлучення трагедією і як зараз спілкується з матір'ю своїх дітей, а також прокоментував ажіотаж навколо своєї персони через розрив з колишньою дружиною.

Багато користувачів у мережі засуджують Остапчука, мовляв, він намагається хайпанути на сімейній трагедії. Та шоумен іншої думки.

«Розлучення – це не трагедія. Якщо люди вирішили розлучитися, це завжди добре. Тому що вони прийшли і чесно відповіли на питання – нащо його тягнути далі?» – зазначає Володимир Остапчук в інтерв’ю каналу «Україна».

Та допитливі українці працюють краще за будь-якого детектива. У ЗМІ вже давно обговорюють, що жіноча рука на фото, яке опублікував Остапчук у своєму Інстаграмі, належить його новій пасії. Звати її Христина, їй 33 роки, і вона працює нотаріусом. Та коментувати це Володимир не хоче. Та й що більше мовчить – то більше ажіотажу навколо його персони.

«Я завжди думав, що стану популярним, наприклад, завдяки ранковому шоу на каналі «Україна» або тим, що провів Євробачення. Ні. Я став популярним завдяки тому, що вся країна дізналася про розлучення», – вразив зізнанням шоумен.

Володимир Остапчук та Олена Войченко (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Колишня дружина Володимира – Олена Войченко – на всю країну розповіла про зради Остапчука. Раніше в інтерв’ю програмі «Зірковий шлях» вона не змовчала про його обман, приниження і маніпуляції.

«Ми нормально спілкуємось, я буваю у діток, – переконує Остапчук в ефірі «Ранку з Україною». – Ми намагаємось у будь-якому випадку дійти згоди, тому що в нас дітки і я їх дуже люблю. Намагаюсь бути гарним татом, тому нам все одно доводиться йти на компроміси. Зрозуміло, що не все так гладко».

Ведуча Марія Мельник відверто запитала у чоловіка, чи платить він аліменти, однак відповідати на це питання Володимир не захотів.

«Ми не говоримо на цю тему», – заявив Остапчук в ефірі каналу «Україна». Та Марія Мельник додала, що люди обговорюють це питання, на що шоумен відповів: «Нехай обговорюють. Мені дуже приємно, що людям цікаве моє особисте життя».

Нагадаємо, раніше колишня дружина Володимира Остапчука вперше прокоментувала його новий роман.