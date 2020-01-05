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"Гімнастки рулять": Лілія Ребрик вразила ідеальною розтяжкою на підборах

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Лілія Ребрик продемонструвала прекрасну фізичну форму

Популярна українська телеведуча Лілія Ребрик, яка нещодавно показала, як проводить час з сім'єю, вирішила не зупинятися на досягнутому, а довести всім своїм шанувальникам, що вона знаходиться в прекрасній фізичній формі. Телезірка одягла туфлі на високих підборах і вразила фанатів розтяжкою, яку вона з легкістю продемонструвала в своєму новому пості в соцмережі Instagram.

Елегантна Ребрик в чорних черевиках на масивному каблуці вдягла сірий блискучий костюм і грайливо підняла ногу вгору. Зазначимо, що зачіска і макіяж у теледіви також святковий і відповідає духу Нового року, який витає в повітрі.

"Не завадило б трохи розім'ятися", - кокетливо підписала знімок телеведуча.

Також Ребрик проставила до посту іронічний тег "гімнастки рулять" і "вистачить їсти".

Лілія Ребрик показала розтяжку (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Шанувальники ведучої прийшли захват від милого знімка і похвалили Лілію за прекрасну форму і енергію.

  • Ось це шпагат! Так тримати!
  • Ліля, ви така молодець.Так тримати.
  • Мені подобається Ваш костюм, Ліля! Де таке продається? Будь ласка підкажіть!!
  • Ви неймовірна красуня, фантастична, добра, щира. Бажаю Вам великого щастя, здійснення всіх мрій, щоб цей рік приніс Вам і Вашій родині тільки хороше. Будьте щасливі напротязі всього року.
  • Краща актриса країни!!!

Скріншот коментарів

Раніше Лілія Ребрик підкорила ефектним чином в народному стилі і оригінальною вишиванці.

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