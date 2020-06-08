ru
ua

Що за гімнастка? Тіна Кароль у стильному брючному костюмі вразила розтяжкою

Новини » Новини шоу-бізнесу   

Співачка захопила користувачів мережі своєї розтяжкою

Тіна Кароль часто "доставляє" шанувальникам порцію радості, коли демонструє свої нові фотографії в Instagram. З послабленням карантину відома українська співачка почала зйомки в нових фотосетах і охоче ділиться результатами.

На цей раз артистка здивувала користувачів мережі своєї розтяжкою. На чорно-білому фото, яке розділене двома знімками, вона позує в білому. На одному знімку співачка у білому костюмі витягує ногу і доторкається до пальців ноги рукою.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

На другому знімку можна побачити милу посмішку Тіни Кароль. Емоційне фото відразу ж стало обговорюваним в мережі. Ось, що пишуть шанувальники артистки.

  • Така щаслива;
  • Ааа, яке диво;
  • Ось це розтяжка. Красуня наша;
  • Зійти з розуму;
  • Найкраща посмішка;
  • Щаслива дівчинка;
  • Ой мамочко;
  • Ух ранкова розминочка;
  • Така котя;
  • Ось це розтяжка;
  • Щось жарко стало. Тіночка показує шикарну розтяжку і щасливу посмішку;
  • Така щаслива;
  • Як же йде посмішка. З розуму звела;
  • До божевілля красива;
  • Ця посмішка, що зводить з розуму;
  • Ай, посміхайся частіше.

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, Тіна Кароль блиснула білизною на пікантному відео і заінтригувала фото з відомим чоловіком. Також співачка натякнула, що готує для шанувальників вражаючий сюрприз.

Раніше Тіна Кароль наробила шуму в мережі новим пронизливим фото.

Автор: Роман Мирончук

► Олег Винник розповів, як тримає себе в формі на карантині: вдень відмовився від їжі зовсім ► Ідеальний батько: Девід Бекхем розчулив мережу зворушливим фото з усіма дітьми
Читати всі новини