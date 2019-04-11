Гейша з кристалами на обличчі: солістка KAZKA схвилювала яскравим чином

Солістка групи KAZKA Олександра Зарицька, яка нещодавно здивувала незвичним макіяжем очей, шокувала своїх шанувальників новим образом. Нові фото співачка виставила на сторінці музичної групи в Instagram.

На знімках Олександра позує в яскравому червоному вбранні, яке схоже на кімоно. При цьому під очима у неї приклеєні кристали.

"Вчора на вечерю прем'єр Каті Осадчої заспівали в колаборації з дуже крутим артистом, здогадаєтеся? Підказка: у нього небесне прізвище!", - підписала фото.

Фото: instagram.com/kazka.band

Користувачі мережі також прокоментували фотографії Олександри.

"У тебе кристали на обличчі!";

"Шикарна";

"Прекрасна";

"Саша розкішна українська дівчина";

"Розкішна дівчина";

"Олександра, нарешті ви посміхаєтеся. Посмішка просто прекрасна!";

"Красива";

"Милаха";

"Посмішка вам підходить більше, ніж хмурий вид";

"Боже, яка гарна";

"Неймовірна";

Нагадаємо, що група KAZKA прокоментувала провал на Нацвідборі. Музиканти зізналися, що після жорсткої критики вони стали більш відповідально готуватися до своїх виступів.

Раніше повідомлялося про те, що KAZKA показала, скільки насправді людей працює в групі. У міні-фільмі група показала зйомки з бекстейджа Нацвідбору.