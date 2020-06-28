Мій геній: Настя Каменських ніжно привітала чоловіка зі знаковим досягненням

Настя Каменських і Потап (фото: instagram.com/kamenskux)

Співачка опубликовла ніжне селфі з чоловіком

Настя Каменських – не тільки дружина, але і муза Потапа. Співачка гаряче підтримує чоловіка у всіх починаннях і захоплюється його талантом. Не дивно, що артиска радіє досягненням коханого, як своїм особистим. Так, з нагоди Дня Конституції президент України Володимир Зеленський нагородив Потапа престижним і почесним званням Заслуженого артиста України. Відповідний указ був опублікований на офіційному сайті. Настя не змогла обійти увагою таку знкову подія для її чоловіка, якого співачка вважає музичним генієм.

Вона опублікувала спільне щасливе фото з репером, на якому обіймає його за шию і променисто посміхається в камеру. Потап прикрив очі від блаженства і буквально "тане" у обіймах коханої.

"А мого генія нагородили званням "Заслужений артист України"! Вітаю тебе, моє сонечко! Ти заслуговуєш як ніхто!" - написав вона.

Настя Каменських привітала Потапа з отриманням почесного звання (фото: instagram.com/kamenskux)

Під постом Потапа поспішила привітати співачка Джамала, яка нещодавно вдруге стала мамою і встигла виписатися з пологового будинку. До неї приєдналася армія шанувальників пари, не обійшлося без захоплених компліментів.

Вітаю. Ві шикарні

милі та позитивні

Зайчика

Кращі

Класні

Найкраща пара

Ви дуже милі

Супер парочка

Кльові

Настя! В цьому і Ваша заслуга теж

Скріншот коментарів

Раніше Настя Каменських розповіла про секретне весілля з Потапом в Лас-Вегасі, яке відбулася три роки тому – за два роки до офіційної розпису в Києві.

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Автор: Lite