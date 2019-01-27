"Геній нашого часу": Джамала вшанувала пам'ять оскароносного генія Леграна

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Це як заспівати з Шопеном

Популярна українська виконавиця Джамала вшанувала пам'ять французького композитора Мішеля Леграна, якого назвала "Шопеном сучасності". Відповідний пост вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Так, виконавиця зізналася, що їй випав шанс співати з оскароносним генієм, однак про це мало хто знає. За її словами, з відходом легенди Франції "померла ще одна епоха джазових романтичних пісень".

"Ви не знаєте. Ні, напевно, не знаєте, це важко уявити, але я співала з Мішелем Леграном. Це як заспівати з Шопеном, Дебюссі, Коулом Портером сучасності. Легран – абсолютний геній нашого часу. З ним померла ще одна епоха джазових романтичних пісень", - сказала вона.

Відео: Джамала і Мішель Легран (instagram.com/jamalajaaa)

При цьому Джамала уточнила, що рада за цей шанс, який випав їй у житті.

"Я в печалі, але і в теж час щаслива, тому що мала честь знати його, спілкуватися з ним, заспівати його твори. Це було дуже страшно, але я відчувала, що йому сподобалося. Він був дуже задоволений, пропонував писати альбом. Час – цінна річ. Вічна пам'ять, Машел Легран", - підкреслила вона.

Нагадаємо, помер Мішель Легран - знаменитий французький композитор. Він пішов з життя у віці 86 років.

Джамала вперше стала мамаой (відео: РБК-Україна)