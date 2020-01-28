Наш генерал: Наталка Карпа вперше після пологів розповіла про маленьку донечку

Карпа зізналась, що пологи у неї були складні
В ексклюзивній рубриці «Первісток у 38» програми «Ранок з Україною» на каналі «Україна» співачка Наталка Карпа поділилась своїми емоціями і клопотами щодо новонародженої дочки і зізналася, як змінилося її життя після поповнення в родині.
Маленькій донечці Наталки Карпи та героя АТО Євгена Терехова – Златі от-от виповнився місяць. Журналісти програми «Ранок з Україною» привітали щасливу родину, адже шлях до такої довгоочікуваної зустрічі для зірки насправді був досить нелегкий: у свої 38 років співачка народжувала вперше.
Наталка Карпа з донькою Златою і чоловіком Євгеном на прогулянці
Тепер увесь свій час Наталка проводить із донечкою. Вони вже звикли одна до одної, і артистка бачить у маленькій Златі риси коханого чоловіка.
Крім того, Наталка зазначила, що на тата донечка схожа не лише характером, а й зовнішністю. І хоча обличчя донечки співачка поки що приховує, розповідати про Злату готова ледь не весь день:
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Анна Курнікова і Енріке Іглесіас стануть батьками втретє. Така інформація з'явилася в іспанських ЗМІ.