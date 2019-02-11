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"Де кнопка до серця?" галантний Дан Балан змусив червоніти Тіну Кароль

Lite » Новини шоу-бізнесу 11.02.2019 - 09:07
"Де кнопка до серця?" галантний Дан Балан змусив червоніти Тіну Кароль
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співак засипав чарівну колегу компліментами

Відомий співак Дан Балан продовжує доглядати і зваблювати свою українську колегу Тіну Кароль, в симпатії до якої він публічно зізнався Каті Осадчій. Так, під час екватора "сліпих" прослуховувань на проекті Голос країни він знову робив співачці недвозначні знаки уваги.

Зірка виявила на своєму суддівському кріслі коробку в квітами і прийшла в приємний подив.

"А що це таке? Що там сталося? Дан, ти не знаєш, від кого це?" - запитала потішена Тіна, тоді як Балан лише загадково посміхнувся, спостерігаючи за її реакцією.

"Я коли бачу квіти, я хочу їх нюхати весь час, - зізнався артист, намагаючись підійти ближче і вловити аромат парфуму Кароль. – Дуже схоже".

Співак вирішив пояснити, що таким чином він вибачився за невелике непорозуміння, яке відбулося на минулому ефірі, і в знак примирення і захоплення подарував дівчині букет.

&quot;Де кнопка до серця?&quot; галантний Дан Балан змусив червоніти Тіну Кароль

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/goloskrainy_official)

"Тіна образилася на мене. Я намагався знайти якийсь контакт. Де кнопка від серця Тіни? Може бути, ці квіти допоможуть нам почати все спочатку",- з надією в голосі запитав Дан.

Потап вирішив прокоментувати вируючі на шоу пристрасті з властивим йому гумором.

"Якщо видивилися якийсь серіал про кохання, забудьте. У нас тут такі перипетії, пристрасті. Ну, я вам скажу, що Дан – справжній романтик", - не стримав емоцій відомий продюсер.

А ось Дмитро Монатік засумнівався в романтичній нотці поривів закордонного колеги і припустив, що він розумний стратег.

"Ніякої стратегії. Все від серця», - парирував йому Дан. "Я вже червонію", – зізналася Тіна. "Червонію. Будь-яке слово у її виконанні звучить так чарівно..." - мрійливо зазначив Балан.

Нагадаємо, що Дан Балан почав проявляти симпатію до Тіни Кароль ще з перших ефірів, намагаючись заслужити її увагу.

До речі, в четвертому ефірі шоу Голос країни-9 з'явився двійник Тіни Кароль. Дівчині вдалося підкорити співачку своєрідним виконанням її пісні "Помню".

Відео: РБК-Україна

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