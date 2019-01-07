Гайтана, Винник, Мейхер: українські зірки зворушливо привітали українців з Різдвом

Фото: Гайтана з донькою (instagram.com/gaitanamusic)

Побажання миру, добра і божої благодаті - теплі слова в особливе свято

Різдво — одне з улюблених українцями сімейних свят, про це не забули і українські зірки, вони привітали усіх з Різдвом і залишили теплі побажання прихильникам на своїх сторінках в Instagram.

Відома українська співачка, колишня учасниця групи ВІА-гра Надія Мейхер впевнена, якщо вірити у диво, то воно обов'язково станеться.

Фото: Надія Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

"З Різдвом, дорогі мої!!!! Ніколи не пізно вірити в диво.

Ніколи не пізно загадати бажання і вірити в здійснення своєї мрії. Головне по справжньому бажати, ясно бачити свою мету, не бояться, не сумніватися. І звичайно, діяти і розуміти, що в потрібний момент , в потрібний час все відбудеться. Успіху вам!!!! Люблю!", - побажала Надія українцям.

Дуже коротко з берега океану передала привіт ще одна екс-ВІАгра — Світлана Лобода.

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

"З Різдвом, мої хороші. Люблю", - написала Світлана Лобода

Улюбленець жінок — співак Олег Винник побажав своїм шанувальникам миру.

Фото: Олег Винник (instagram.com/olegg.vynnyk)

"З Різдвом Христовим! Миру і Божої благодаті", - написав він під своїм фото в акаунті Instagram.

Миру і кохання — таке послання залишила на своїй сторінці Ані Лорак, наша співвітчизниця, яка вже тривалий час живе в РФ, а зараз знаходиться у США.

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

"З Різдвом! Миру, добра і любові кожному на Землі!", - головні побажання від Ані Лорак з Майамі.

Гайтана, співачка і молода мама привітала фанатів з Різдвом, а заодно показала кадри з нової різдвяної фотосесії з маленькою донькою.

Фото: Гайтана з донькою (instagram.com/gaitanamusic)

"З Різдвом вас, друзі. Удачі", - залишила вона побажання під милим фото.

Нагадаємо, що напередодні Різдва українські зірки підготували привітання для українців та розказали про сімейні традиції, яких дотримуються в цей день.

Ще ми писали про те, що Ані Лорак показала з ким замість чоловіка відсвяткувала Різдво в Майамі.

Читайте також український режисер поділився закулісними кадрами з премії Золотий глобус 2019.

Факти про Ані Лорак (фото: РБК-Україна)