Гармонія: Потап зачарував душевним домашнім фото зі щасливим сином

Потап не часто балує шанувальників кадрами з сином Андрієм, а коли публікує нові фото, то вони виглядають неймовірно душевними, адже дозвілля батька і хлопчика не буває нудним, сім'я Потапенко – за активність! Так, репер і його син грають в баскетбол, Андрій любить футбол, а тато не проти підтримати його в якості вболівальника. Після активностей можна заглянути в улюблений заклад і перекусити. Але краще всього відвідати рідних – у них і страви смачніше, і атмосфера душевніше! Потап опублікував фото Андрія в гостях і показав, чим пригощав хлопчика.

Хлопчик сидить за столом і з апетитом обідає. Перед ним - тарілка з яєчнею і сосисками. Поруч – овочі: редис, молодий лук і часник, листя салату і соус.

"У Діда, вдома на кухні, так добре", – підписав фото з різносолами Потап. "Клас", - відразу ж оцінила "апетитний" кадр Даша Астаф'єва.

Син Потапа Андрій з апетитом обідав простої домашньої їжею (фото: instagram.com/realpotap)

Шанувальники теж помітили душевну атмосферу, яку змогло передати просте, але таке красномовне фото.

Супер просто

Малій класний

Дуже схожий на маму

Найкращі посиденьки

Гармонія

Хороший хлопчик

Як все просто і по-домашньому

Душевненько, люблю коли затишно

Скріншот коментарів

У розділі "сторіз" продюсер похвалився вправною грою сина в баскетбол і показав спільне фото. Хлопчик з апетитом їсть шаурму, сидячи на зеленій галявині. Окремої уваги заслуговує його стильна зачіска з хвостиком і поголеними скронями.

Потап з сином позували на зеленій галявині в спекотний літній день (фото: instagram.com/realpotap)

Раніше спортивний спільний кадр Потапа з сином викликав ажіотаж і суперечки серед шанувальників репера.