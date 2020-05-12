Все гармонійно: чоловік Лілії Ребрик розкрив особливий талант дружини

Лілія Ребрик та Андрій Дикий (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Андрій Дикий поділився милою історією про свою дружину

У цьому році подружжя Лілія Ребрик та Андрій Дикий відзначатимуть дев'яту річницю шлюбу. Ведуча телеканалу «Україна» підкорила чоловіка своєю красою і чарівністю. У програмі «Ранок з Україною», яка виходить на каналі «Україна», хореограф Андрій Дикий розповів про те, яка Лілія не на екрані, а в реальному житті.

Андрій і Лілія познайомилися 2011-го на зйомках танцювального проекту. Чоловік закохався в неї з першого танцю.

«Підкорило, як вона виглядає. Вона красуня, дуже харизматична. Завжди світиться зсередини. Звісно, покорила фігура. Я залицявся до неї, приносив на тренування і в гримерку різні смаколики, – пригадав Андрій Дикий та додав, який особливим талантом володіє його дружина. – Я відкрию холодильник – і мені здаватиметься, що там нічого немає. А вона з нічого може приготувати таку цукерку!»

Чоловік каже, що Ліля, як ніхто інший уміє робити приємні сюрпризи-подарунки йому і донькам Діані та Поліні.

«У ній настільки гармонійно все поєднується. Коли потрібно, вона може показати стержень, буває і ранимою. У неї прекрасне почуття гумору. День розписаний по хвилинах, Ліля встигає знаходити подарунки, дивувати. З упевненістю можу сказати, що вона – найкраща мама у світі», – розповів чоловік у програмі «Ранок з Україною».