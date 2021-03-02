Галь Гадот знову вагітна: Чудо-жінка показала миле фото

35-річна голлівудська актриса Галь Гадот порадувала шанувальників радісною новиною. На сімейному знімку героїня фільмів "Форсаж", "Диво-жінка", показала помітно кругленький животик і розповіла, що вона чекає третю дитину.

На фотографії зіркова сім'я позувала, лежачи на ліжку. 45-річний чоловік Гадот, бізнесмен Ярон Версано, з яким актриса перебуває у шлюбі вже 12 років, ніжно обіймав животик вагітної коханої. Дочки подружжя теж мило посміхалися на камеру.

"Ми знову чекаємо дитину", – написала у публікації Галь.

Вагітна Галь Гадот в оточенні сім'ї (фото: instagram.com/gal_gadot)

Поки пара не розсекречує стать малюка і термін вагітності.

Варто відзначити, що за кілька годин до оголошення новини про вагітність знамениті подружжя побувало на церемонії вручення престижної кінопремії Золотий глобус. Але тоді зірку фільму "Диво-жінка" ніхто не запідозрив у вагітності.

Галь Гадот за кілька годин до оголошення про свою третю вагітність (фото: Getty Images)

Попри те, що знаменитість вагітна третьою дитиною, фанати по всьому світу вважають її не тільки реальною диво-жінкою, але й неймовірною красунею. На думку фанатів, Галь Гадот – одна з найкрасивіших жінок сучасності. Щобільше, така думка має під собою підставу. Вже у 18 років актриса отримала титул найкрасивішої дівчини Ізраїлю.

Красою Галь Гадот захоплюється весь світ (фото: instagram.com/gal_gadot)

Що стосується акторської кар'єри Галь Гадот, першу роль вона отримала в серіалі "Бубот" ("Лялечки"). Пізніше з 2008 по 2015 роки дівчина з'являлася в серії фільмів "Форсаж". Але вже у 2013 році була затверджена на роль Диво-жінки у фільмі Зака Снайдера "Бетмен проти Супермена", який вийшов у 2016-му. В січні 2014 року підписала контракт на виконання цієї ролі у ще двох фільмах – "Ліга справедливості" і "Диво-жінка".

Зйомки у фільмах і моделінг принесли знаменитості понад 50 мільйонів фоловерів в Instagram.