Французька романтика: вагітна Лілія Подкопаєва показала ніжність з коханим в Парижі

Українська спортсменка Лілія Подкопаєва довго приховувала свою вагітність. Чемпіонка не афішувала цікаве положення і зізналася, що чекає на другу дитину тільки під час церемонії нагородження "Людина року 2019", яка відбулася 25 березня в Києві. На заході вона з'явилися під руку з коханим чоловіком – бізнесменом Ігорем Дубінським, який незабаром стане батьком. Пара заручена і щаслива. Ще одним доказом цього слугує романтичний вікенд в Парижі, а фото французької роматики Лілія поділилася в InstaStories.

Спортсменка позує з майбутнім чоловіком на фоні знаменитих Єлисейських полів. Family look пари зручний для довгих, приємних прогулянок по місту романтиків – комфортні чорні спортивні костюми, кросівки і бейсболки. Лілія щасливо посміхається і притискається до Ігоря, а він теж не може стримати радісну посмішку.

Крім того, спортсменка поділилася вражаючими панорамами вечірнього Парижа і показала Ейфелеву вежу у вогнях. Також вона продемонструвала шикарний номер готелю, в якому зупинилася.

Фото: Лілія Подкопаєва з коханим чоловіком в Парижі (instagram.com/podkopayeva_official)

Раніше Лілія Подкопаєва опублікувала фото свого прийомного сина Вадима. Хлопець виріс справжнім красенем, що відразу кинулося в очі підписникам знаменитості. Також Лілія виховує доньку Кароліну, яку народила у шлюбі з Тимофієм Нагорним.

До речі, Лілія Подкопаєва показала фото з унікального місця - самого великого індуїстського храму за межами Індії, який знаходиться в Америці - Шрі Свамінараян Мандір.