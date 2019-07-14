"Фотосесія закінчена": стильна Осадча зачарувала милим фото з сином

Ведуча поєднує роботу з відпочинком в приморській Одесі
Катя Осадча зараз знаходиться в Одесі, де проходить ювілейний, 10-й кінофестиваль. Ведуча взяла з собою чоловіка Юрія Горбунова і дворічного синочка Івана і примудряється поєднувати роботу з сімейним відпочинком.
На своїй сторінці в Instagram теледіва поділилася чарівними кадрами біля моря. Катя в стильному літньому образі - повітряному рожевому сарафані в підлогу і солом'яному капелюсі - позувала біля ефектних дверей, які начебто ведуть прямо в море.
Однак на наступному кадрі з'являється маленький Іван, який тягне маму за руку кудись в бік, як би даючи зрозуміти, що досить вже фотографуватися. Хлопчик стоїть спиною до камери, так що його обличчя шанувальники як і раніше не змогли розглянути.
Фото: Катя Осадча в Одесі (instagram.com/kosadcha)
"Традиційне фото біля дверей ) і фото 2 - "фотосессія закінчена", - жартівливо прокоментувала Осадча.
Фото: Катя Осадча в Одесі (instagram.com/kosadcha)
Підписники по достоїнству оцінили милі знімки і залишили багато зворушених коментарів.
Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)
Нагадаємо, раніше Осадча та Горбунов викликали фурор в мережі елегантними образами. Телеведучі відвідали у Києві черговий світський захід, під час якого блиснули витонченими образами в чорних костюмах. При цьому Осадча вибрала ефектні штани-кльош.
Також Катя Осадча заінтригувала екскурсією по Києву з переможницею Євробачення 2018 Неттою Барзілай.