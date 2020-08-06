Ці форми! Тіна Кунакі захопила ідеальною фігурою в бікіні

Тіна Кунакі (фото: instagram.com/tinakunakey)

Модель отримала масу компліментів

Тіна Кунакі, як і багато інших знаменитостей, скористалася послабленням карантину, щоб провести відпустку на райському острові. 23-річна модель вирушила на грецький Міконос, де відпочиває, а також бере участь у зйомках. На новому фото популярна в мережі зірка позує у світло-блакитному бікіні, яке вигідно підкреслює її засмаглу шкіру, а також досконалу фігуру. Пікантні знімки Тіна зробила ще більш гарячими завдяки спокусливим позам.

«Вау, ти прекрасна», «Тепер я розумію Венсана Касселя», «Прекрасна», «Ти сама досконалість», «Ти неймовірна», – почали обговорювати фото шанувальники зірки.

Тіна Кунакі демонструє ідеальну фігуру (фото: instagram.com/tinakunakey)

Частину фото з відпочинку ККунакі унаки запостила в сторіз – вона поїхала в Грецію зі своїм братом Зікарі. Модель часто публікує фото з хлопцем, який також веде свій блог в мережі Instagram. Дівчина показала, як вони проводять час на пляжі: засмагають, п'ють прохолодні напої, а також займаються спортом.

Не обійшлося і без літніх аутфітів – Тіна показала кілька образів, в яких вирушила на прогулянку по узбережжю. Дівчина красується в сукні молочного кольору з пишними воланами, а також витончених босоніжках. На іншому фото вона приміряла коротку сукню з блискучої тканини з невагомою спідницею. Із пляжних аксесуарів модель віддає перевагу цим літом об'ємній сумці, сонцезахисним окулярам в широкій білій оправі. Примітно, що Тіна, на відміну від багатьох зірок, засмагає без трендових ланцюгів і підвісок.

Тіна на відпочинку з братом (фото: instagram.com/tinakunakey)

Чоловік Тіни – 53-річний французький актор Венсан Кассель – в Грецію не поїхав. Нагадаємо, раніше Кунакі показала архівні фото періоду вагітності, на яких вони постали разом з коханим чоловіком. Кадри зроблені в звичному для зірок гумористичному ключі: Венсан тримає Тіну за груди, а вона тримається руками за кругленький животик. Обидва виглядають щасливими і задоволеними.

Венсан Кассель та Тіна Кунакі (фото: instagram.com/tinakunakey)