Форми на місці: Кайлі Дженнер порадувала спокусливою фігурою в напівпрозорому платті

Кайлі Дженнер всіляко залучає свою однорічну доньку до світського життя і навіть до бізнесу. Так, вона створила разом з малятком, якій 1-го лютого виповниться 2 роки, нову колекцію косметики. Stormi Collection пройнята натхненням від улюблених речей Стормі, а тому вона вийшла злегка інфантильною і по-дитячому яскравою і безпосередній. Що, зрозуміло, не впливає на якість самих продуктів. Блиски, хайлайтеры, палетки тіней в соковитих кольорах – все розроблено за участю топ-майстрів, з якими Кайлі співпрацює вже давно. Колекція буде присвячена найромантичнішому святу в році – Дня святого Валентина. На своїй сторінці Кайлі всіляко піарить вихід лінії.

Кайлі у зйомках для нової колекції (фото: instagram.com/kyliejenner)

Символом лінії стали метелики – їх, як виявилося, обожнює все знамените сімейство, починаючи від Кайлі і закінчуючи батьком Стормі – репером Тревісом Скоттом. Напередодні запуску колекції Дженнер влаштувала для дочки справжню казкову вечірку в дитячому парку розваг Disney World. Цікаво, що розкішне свято – поки тільки прелюдія до іменин малятка. Але воно об'єднало багатьох членів знаменитої династії, включаючи сестер Кайлі, Кортні і Хлої Кардашян, маму Кріс Дженнер і її обранця Кору Гэмбла.

Свято для дітей (фото: instagram.com/kyliejenner)

Дрес-код, як і тематика вечірки, був передбачуваний – метеликами були прикрашені всі найменші деталі декору. А дівчатка красувалися в пишних сукнях і з крильцями за плечима. Сама Кайлі для вечірки приміряла комбінезон з яскравим принтом з метеликів.

Кайлі і Тревіс з донькою (фото: instagram.com/kyliejenner)

Пізніше дівчина виклала в мережу масу картинок зі свята, а також додала відео зі зйомок промо колекції. На них вона приміряла бежевого відтінку комбінезон, а також звабливе біле плаття, які підкреслили її пишні форми. Нагадаємо, нещодавно Кайлі змусила шанувальників засумніватися в тому, що її знамениті сідниці все так само прекрасні. Так, в мережу потрапило фото, де Кайлі постала практично "плоскою". Але нові фото, включаючи кадр в купальнику, доводять, що форми наймолодшої мільярдерки на місці.

Кайлі показала розкішні форми (фото: instagram.com/kyliejenner)