Forbes назвав найбільш високооплачувану співачку 2018 року

Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Кеті Перрі вдалося повернутися на перше місце завдяки 80 концертів у рамках туру Witness

Експерти журналу Forbes назвали найбільш високооплачуваних співачок світу в 2018 році. Щорічний рейтинг був опублікований на офіційному сайті видання.

Так, лідером списку стала Кеті Перрі, яка заробила 83 мільйони доларів. Їй вдалося повернутися на перше місце завдяки 80 концертів у рамках туру Witness: The Tour. Минулого разу Перрі очолювала рейтинг Forbes в 2015 році, заробивши 135 мільйонів доларів.

Фото: Кеті Перрі (instagram.com/katyperry)

Кеті є володаркою численних нагород, в тому числі вона була тринадцять разів номінована на премію "Греммі". За роки музичної кар'єри продала 12 мільйонів альбомів і 81 мільйон синглів в усьому світі.

Фото: Кеті Перрі (instagram.com/katyperry)

Друге місце дісталося Тейлор Свіфт. Її доходи склали 80 мільйонів доларів. Як зазначає видання, значну роль в успіху співачки зіграв альбом Reputation.

Фото: Тейлор Свіфт (instagram.com/taylorswift)

Третю позицію в рейтингу зайняла Бейонсе, яка заробила 60 мільйонів доларів.

Фото: Бейонсе (instagram.com/beyonce)

На четвертій сходинці розташувалася Pink з доходом в 52 мільйони доларів. П'ятою опинилася Леді Гага — минулий рік приніс їй 50 мільйонів доларів.

Також в десятку лідерів увійшли Дженніфер Лопес (47 мільйонів доларів), Ріанна (37,5 мільйона доларів), Хелена Фішер (32 мільйона доларів), Селін Діон (31 мільйон доларів) і Брітні Спірс (30 мільйонів доларів).

Нагадаємо, раніше був названий найсексуальніший чоловік 2018 року. Журнал People щорічно "призначає" найсексуальнішого чоловіка з 1985 року, коли цей титул вперше дістався акторові Мелу Гібсону. Дворазовими володарями цього почесного статусу в свій час були Джордж Клуні і Бред Пітт.

Ми також писали про те, що був визначений найпопулярніший представник британської королівської сім'ї.

Зазначимо, популярний журнал Empire назвав 20 кращих фільмів, які вийшли в прокат у Великобританії в 2018 році. Кращим фільмом року, на думку укладачів рейтингу, стала картина "Месники: Війна нескінченності".

Відео: РБК-Україна