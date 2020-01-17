Фітнес-мотивація: Єва Лонгорія похвалилася стрункими ногами і пружними сідницями

Єва Лонгорія, яка останнім часом постить багато відвертих фото в купальниках, вирішила показати, що вона робить для своєї досконалої форми. Так, зірка повернулася до праці над своїм тілом, вирушивши вперше в цьому році в фітнес-зал. «Отже, ми повернулися», – написала вона і поставила хэшиег 2020. Для першого походу в тренажерний зал Єва вибрала спокусливий комплект – топ і легінси – чероного кольору, який підкреслив її спортивнее тіло.

Єва повернулася в зал після новорічних свят (відео: instagram.com/evalongoria)

На відео, яке Лонгорія опублікувала у себе на сторінці, вона активно працює над верхньою частиною спини, грудним відділом і руками. 44-річна красуня присіла, продемонструвавши також свої пружні сідниці, стрункі ноги і спокусливий прогин спини. Волосся, які нещодавно Єва підстригла, вона зібрала в хвіст на потилиці, а макіяж вирішила не робити. Відразу видно – зірка прийшла в зал працювати, а не красуватися!

Єва любить стильні образи (фото: instagram.com/evalongoria)

А результати своїх праць Лонгорія демонструє практично щодня – мало хто із знаменитостей виглядає такою стрункою та підтягнутою на червоних доріжках. До того ж з такою ідеальною фігурою Єва може дозволити собі будь-який наряд – від об'ємного чоловічого костюма до витонченої жіночної сукні.

Один з останніх вдалих образів Єви склали чорне асиметричне плаття з закритим верхом і довгими рукавами, а також панчохи-ботфорти леопардового забарвлення з відкритими носками. Цікаво, що часто для своїх образів Єва вибирає речі від своєї улюбленої подруги Вікторії Бекхем. А в одному з недавніх інтерв'ю популярна актриса зізналася, що на шопінг готова брати з собою тільки екс-«перчинку». Ніхто не знає, на думку Лонгорії, так багато про стиль, як Вікторія!