Фітнес-мотивація: Брітні Спірс захопила спортивним тілом і ідеальної розтяжкою (відео)

Брітні Спірс продовжує мотивувати фанатів на активний спосіб життя. Співачка знову записала навчальне відео, де показала кілька корисних і ефективних вправ. Заодно Спірс зуміла показати свою фірмову бездоганну розтяжку, а також спортивний підтягнуту фігуру.

Нове відео Брітні (відео: instagram.com/britneyspears)

До того ж зірка виконує вправи, надівши спокусливий спортивний комплект: короткі шорти і сірий топ, оголяющий живіт. Доповнили наряд чорний широкий чокер, яскравий макіяж і розпущене волосся. Брітні займається в домашній обстановці, тим самим давши шанувальникам зрозуміти: щоб зарядити тіло енергією, не потрібно багато місця. Головне – бажання і мотивація!

Брітні зайнята розтяжкою (фото: прінтскрін instagram.com/britneyspears)

Ролик вона підписала не зовсім звичайно. «Візьми це з зерном солі.... Немає судження взагалі... Спосіб підбадьорити себе – це вийти за межі себе і прийняти заходи... Що дуже важко в ці часи самоізоляції!!!!! Простіше просто поспілкуватися по телефону і попліткувати... або грати в ту гру, де ви дивитеся на те, що роблять всі інші, і говорите, чорт візьми, я відчуваю себе обділеною... Найпростіше з навчань – краще, а моє – просто схиляти коліна в молитві!!!! Бог благословить вас всіх», – написала співачка. Співачка порадувала мережу чудовою формою (фото: прінтскрін instagram.com/britneyspears)

Нагадаємо, Брітні часто згадує у своєму мікроблозі, що вона не може жити без молитов і відвідування церков. Навіть у відпустці вона знаходимо хвилинку, щоб сходиди у місцеву церкву.

Брітні Спірс любить надихати фанатів (фото: instagram.com/britneyspears)

Шанувальники подякували 38-річній знаменитості за надихаюче відео, назвавши її, як зазвичай, королевою і кращою. «Ти надихаєш мене», «Мені це було потрібно. Спасибі. Бріт!», «Брітні, ти така молодець! Спасибі тобі за твій позитив»... Але знайшлися і ті, хто не зміг пройти мимо, не написавши пару фраз недобрих. Так, фанатам знову не сподобалась зачіска Брітні, а також макіяж. «Я просто хочу змити її макіяж», – пишуть вони. Нагадаємо, нещодавно фанати жорстко розкритикували образ співачки. Після чого вона видалила фото з негавными коментарями.