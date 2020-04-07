Фітнес-красуня: Каменських в короткому топі і облягаючих легінсах спокушає похилими стегнами

Шанувальники подякували Насті за тренування
Настя Каменських не перестає ділиться різними корисними лайфхаками зі своїми фоловерами. Під час карантину та домашньої самоізоляції українським зіркам доводиться якось викручуватися. Тому селебрітіс активно використовують можливість прямих трансляцій в мережі instagram. Каменських через день проводить тренування онлайн. Співачка вирішила продовжити спортивну тему. І свій новий пост присвятила корисним програм на смартфон, якими користується сама.
Так, серед улюблених додатків Насті ті, які дозволяють регулювати харчування і навіть водний баланс!
"Зібрала для вас список додатків, які допомагають контролювати харчування, водний баланс і заняття спортом", — зазначає Каменських.
Отже, список додатків, якими активно користується Настя:
“Як вам пост? Продовжувати писати на тему мого здорового способу життя?" — уточнює співачка. Звичайно ж, фолловери Насті всіма руками "за" подібні корисності від улюблениці.
Фото: instagram.com/kamenskux
До речі, свій новий мотиваційний пост Каменських супроводила тематичним фото. В кадрі Настя позує в спортивному вбранні. На виконавиці — білий укорочений топ з її ініціалами NK. А також облягаючі чорні лосини, які підкреслюють ефектні форми красуні.
Шанувальники співачки поспішили залишити свої схвальні відгуки під її новим фото. Багато подякували Каменських за проведені тренування.
Скріншот коментарів: instagram.com/kamenskux
Нагадаємо, раніше Настя Каменських показала лаштунки репетиції шоу Голос країни-10.