Фіолет екранізували свою пісню, яка стала символом змін: неймовірно чуттєве відео

Що відомо про пісню і кліп "Стежка"

Перші рядки "Стежки" народилися позаторік у Барселоні. За цей час у житті Сергія змінилося чимало і "Стежка" стала "своєрідним символом тих змін".

"З її допомогою я вчуся відпускати болісне минуле й зі щирим оптимізмом дивитися в майбутнє", – розповідає Колос.

Сергій Мартинюк (фото: instagram.com/sergiy_kolos)

"Стежка" – перша пісня Фіолету, де звучать тужливі нотки ерху: старовинного китайського інструменту, що схожий на скрипку.

Такий музичний прийом максимально підкреслює настрій і сенс пісні.

Сергій Мартинюк (фото: instagram.com/sergiy_kolos)

Головні герої чутливої та відвертої відеоісторії продовжують йти своєю "стежкою життя" допоки не перетнуться.

"Іноді наші стежки схожі на лабіринти, якими ми ходимо по колу, шукаючи вихід, іноді вони перетинаються, додаючи в наше життя нових людей, а іноді вони розходяться, приносячи болючі розставання", – коментує відео Сергій.

До слова, режисером нового кліпу стала Христина Зінчук. З нею гурт вже працював над екранізацією композиції "До серця". Ось це відео:

Текст пісні "Стежка"

Там де нас не було… над океаном стежка,

І світло вечірнє в волоссі твоєму як знак.

Дякую, що ти є – моя й така незалежна,

І наша любов на скрипучих готельних ліжках.

Я усе віддам – за твоє тихе щастя!

І хай буревіями лютими криє життя!

Я усе віддам – на півшляху не здамся!

Пройти б його разом з тобою і до кінця!..

Там де нас не було… хвилі сліди змивають,

І я тепер знаю який на смак мій Грааль,

Дякую, що ти є – у нашім маленькім раю,

І я так боюся розбити цей тонкий кришталь.

І десь наодинці там… вночі, на березі моря,

Де вітер нагадує теплі теркання твої,

Ми дивимось з різних обійм на ті ж самі зорі,

І я більш не знаю, як там без мене тобі…

Я усе віддам – за твоє тихе щастя!

І хай буревіями лютими криє життя!

Я усе віддам – на півшляху не здамся!

Пройти б його разом з тобою і до кінця!..

Пальцями вічність ловлю – скучив, чекаю, люблю…

Там де нас не було… запах рідного дому,

І без репетицій нам випало мчати життям,

Дякую, що ти є – рідна, як мамина мова,

І наша любов наче стежка, вготована нам…

Що далі?

Наразі гурт активно готується до київського концерту, який відбудеться 5 грудня в клубі Atlas.

"На вас чекає вечір неочікуваних дуетів, запрошених зірок та максимального драйву", – повідомляють у соціальних мережах Фіолету.

Сергій Мартинюк (фото: instagram.com/sergiy_kolos)

Але це не все.

Окрім нових пісень Мартинюк працює і над новим романом.

Він стане черговим літературним надбанням артиста (у його доробку вже книги "Капітан Смуток", "Реп'яхи", "Рок-н-рол" і на підході "Король Дощу").

Сергій Мартинюк (фото: instagram.com/sergiy_kolos)

А ще у планах кліп на пісню "Бібліотека", яка стала трендом у ТікТоці. Так-так, саме на цей трек сотні тисяч людей з усього світу знімають відео у соцмережі.

"Для мене ця історія стала хорошим знаком. Що далі можна. І треба. І є сенс. Бо є пісні. Є історії. Є герої. А головне – є смак дати всьому цьому життя", – пояснює Мартинюк.