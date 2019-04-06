"Фільм "Дзвінок": Маша Єфросиніна повеселила атмосферним фото у ванній

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведуча оригінально оголосила про кінець плідного тижня

Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна має не тільки бездоганний смаком, що часто стає предметом захоплення її підписників, але і прекрасне почуття гумору. Вона не боїться здаватися смішною і з гумором підходить до здавалося б банальних занять. Так, зірка опублікувала в Instagram комічний знімок у ванній, оригінально оголосивши про те, що її тиждень видався не з легких.

Маша опустила голову, обперлася руками об кахель, а її волосся дістало до підлоги. Вся її поза ніби говорить про втому і бажання якнайшвидше прийняти горизонтальне положення і відпочити. Поряд з ведучою лежить кумедний французький бульдог, який з точністю повторює її положення.

"Тиждень був непростий", - коротко і ясно підписала кадр Маша.

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Підписники знаменитості порівняли знімок з кадром з фільму жахів "Дзвінок", а також поскаржилися, що теж втомилися за робочий тиждень. Навіть співачка Даша Астаф'єва приєдналася до спільної думки, зазначивши: "Ох... І не кажи!"

"Відмінна ілюстрація", "Фільм жахів без гриму. А ви знали, що так вийде?", "Фільм Дзвінок. Жесть", "Як з фільму жахів. Але найголовніше він закінчився!", "Так! Дзвінок, дівчинка з криниці", "Якби Ви були з мокрою волоссям, був би, як кадр з фільму "Дзвінок" (фешн версія). Клас, думаю в цьому фото багато хто себе впізнав після насиченого тижня", - писали фоловери.

У сторіз Маша показала фотосесію в піжамі. Вона позує в компанії ще трьох дівчат, які сидять на ліжку і веселяться на кухні. Уважні прихильники ведучої припустили, що вона могла запустити свою лінію домашніх піжам. "Марія, Ви випустили свої піжами? Я вже готова придбати комплектик!" - запевнила одна з підписниць Маші.

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Нагадаємо, що Маша Єфросиніна поділилася секретами макіяжу губ.

До речі, Маша Єфросиніна підкорила мережу запальним танцем в стилі 90-х.

Раніше Маша Єфросиніна показала романтичний образ у весняному вбранні.