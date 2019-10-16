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"Фігурка вогонь": Катерина Кухар в купальнику насолодилася теплим осіннім днем

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.10.2019 - 09:49
"Фігурка вогонь": Катерина Кухар в купальнику насолодилася теплим осіннім днем
Фото: Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Балерина захопила мережу точеними формами

В Україну прийшло бабине літо і всі з радістю насолоджуються теплими сонячними днями - зірки шоу-бізнесу не виняток. Особливо добре тим, хто живе у приватному будинку - адже вони можуть поніжитися на сонечку прямо у себе у дворі. Саме так вчинила і прима-балерина Національної опери України Катерина Кухар, яка раніше розповіла, як тримає себе у чудовій формі.

Це їй явно відмінно вдається - адже танцівниця важить всього 42 кілограми і може похвалитися просто-таки точеними формами. Катерина продемонструвала свою шикарну фігуру у всій красі на новому фото в Instagram - на ньому вона відображена в яскравому злитному купальнику бузкового кольору, на якому зображений мультяшний персонаж Джессіка Реббіт. Халат в тон балерина спустила з плечей і насолоджується сонечком на зеленій галявині.

&quot;Фігурка вогонь&quot;: Катерина Кухар в купальнику насолодилася теплим осіннім днем

Фото: Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"Правий був Олександр Сергійович Пушкін, коли говорив, що осінь — це пора, щоб розквітнути знову... І з цими сонячними променями, здається, нам всім це вдалося....Як добре, що вчора, в наш вихідний, а заодно і святковий день, нам пощастило ще раз насолодитися сонцем перед неймовірно важким тижнем, перед фестивалем Ballet Open Space", - поділилася задоволена танцівниця.

Підписники в черговий раз прийшли в захват від фігури судді Танці з зірками 2019 і обсипали її компліментами.

  • Нереальна краса
  • Катерина, Ви розцвіли!
  • Ви сияете яскравіше сонця
  • Рожева пантера
  • Це шкандаль
  • Фігурка просто вогонь!)
  • Яка ж Ви прекрасна..Захоплююся Вами
  • Класний купальник
  • розумниця-красуня
  • Ви така крихітна і мініатюрна! Одежа вся на замовлення, напевно?!
  • В такому образі Катерину ще ніхто не бачив!
  • Ви дуже Шикарна ЖІНКА)))
  • Класна Оля Полякова на пупку

&quot;Фігурка вогонь&quot;: Катерина Кухар в купальнику насолодилася теплим осіннім днем

Скріншот коментарів (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Нагадаємо, раніше Кухар зробила відверте зізнання про втрату дитини. Прима-балерина зазначила, що це було найскладніше випробування в її житті.

До речі, у восьмому прямому ефірі шоу Танці з зірками 2019 Катерина Кухар і Потап захопили глядачів зворушливим дуетом.

"Найскладніше випробування": Кухар зробила відверте зізнання про втрату дитини Катерина Кухар і Потап вразили зворушливим дуетом на Танцях з зірками 2019 (відео)
Новини України Катерина Кухарфигура
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