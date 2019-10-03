Фігура – супер! Оля Полякова в сміливих вбраннях блищить в Парижі

Оля Полякова не тільки посилено працює, але і вміє зі смаком відпочивати, а ще краще, коли вдається поєднувати і те, і інше. Наприклад, на нещодавній концерт до Львова вона приїхала в компанії дочки і чоловіка – "королева ночі" встигла насолодитися містом і виступити перед численними шанувальниками. Тепер же Оля прилетела в Париж спеціально на показ українського дизайнера Андре Тана, який відбувся 2 жовтня на 22-й Avenue de Messine - саме за цією адресою розташоване Посольство України у Франції. Звичайно ж, "суперблондинка" не упустила можливості прогулятися по місту романтиків.

На сторінці в Instagram Оля опублікувала кумедне фото, зроблене біля знаменитої скульптури "кам'яного вартового Парижа" - Людини слухаючої. Ця пам'ятка розташована у парку Ле-Аль поруч з готичним храмом Сент-Есташ.

Оля обрала для прогулянки стильний і зручний аутфіт – трендову шкіряну куртку-косуху, джинси-"варенки", в'язаний светр оверсайз з чорно-жовтим малюнком, зручні черевики і картату кепку.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Ну шо ви там?" - поцікавилася вона у підписників.

Шанувальники Олі в першу чергу звернули увагу на її розслаблений образ і стали обговорювати стріт-стайл лук співачки.

Класний прикид!

Красиве фото

Крута

Оля, ти бомбова!

Вау! Круто!

Сексі

Оля, Ви, як завжди безумовна і бездоганна. Одним словом не опишеш, Молодчинка. Талант. Краса. Справжня жінка

Шикарна. І без яскравого сценічного макіяжу. Тут взагалі обличчя природне і очей не відвести

Оля, ви крута

Неперевершеність. Фігура супер, теж собі таку хочу

Скріншот коментарів

А от вже для виходу в світ Оля вибрала плаття-міні з пір'я від Andre Tan, в якому з'явилася на показі дизайнера. Компанію їй склали Леся Нікітюк та Катя Осадча з Юрієм Горбуновим. Співачка дала інтерв'ю ведучій "Світського життя" та доповнила свій сміливий вечірній образ рожевим клатчем і витонченими босоніжки на шпильці, засвітивши нескінченні ноги.

Також по Парижу Оля прогулювалася в картатій сукні-міні з ефектом букле. Вона також прокотилася на велорікші.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Раніше Катя Осадча захопила стильним виходом в Парижі на показі Андре Тана.