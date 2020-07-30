Фігура мрії: Віка з НеАнгелів засипала мережу жаркими фото з відпочинку

Вікторія Смеюха з групи Неангели (фото: instagram.com/vikanablack)

Співачка насолоджується довгоочікуваним відпусткою на морському узбережжі

Солістка популярної української групи НеАнгели Вікторія Смеюха вирушила в довгоочікувану відпустку і насолоджується морем і сонцем на узбережжі Хорватії. При цьому співачка не забуває ділитися яскравими і атмосферними кадрами зі своїми шанувальниками, демонструючи фігуру в різних купальниках і ефектні пляжні образи.

Так, для початку Віка постала в стильному брючному комбінезоні небесно-блакитного кольору, позуючи на фоні моря.

"Друзі, помітила, що тут кожні півтори години мозок переходить в особливий стан. До речі, у мене до цих пір невелика сонливість. Як не повністю виспавшись людина, я приходжу до тями після вчорашнього перельоту і ще ця природа занурює мене з кожним разом у мікросон, хоча і я прокидаюся дуже рано від цих дивовижних ароматів зелені і морського повітря! Однозначно заряджу тут свій енергетичний акумулятор активності", - зазначила артистка.

Пізніше 34-річна зірка влаштувала цікаву фотосесію на пірсі разом зі сміливою чайкою. До речі, Смеюха відпочиває на відокремленому острові св. Андрія. На барвистих фото з птахом вона позує в жовто-червоному бікіні, захоплюючи витонченою фігурою.

"Вона ніби знала, що я її чекаю! Ну не байдужі чайки до мене, сама того не підозрювала, до зустрічі з цими чарівними створіннями в такій близькості..! Ми навіть подружилися, таке відчуття, що чайки своїм голосом щось розповідають мені або просять мене про щось, а у відповідях на людській мові розуміють краще за багатьох інших..! Вони майже ручні! Може це та сама, яку я погодувала з ранку? Тому і прилетіла до мене!?" - поділилася виконавиця.

Увечері Віка вирушила на прогулянку в елегантному луці - співачка приміряла плаття в підлогу з абстрактним принтом, яке доповнила сумочкою на ланцюжку. Артистка насолодилася смачною вечерею і келихом вина в ресторані.

Не обійшлося і без знімків з надувним кругом у вигляді рожевого фламінго.

"ЩО СПІЛЬНОГО між колом у вигляді фламінго і почуттям радості??? Дивне порівняння - подумаєте ви.... але давайте поставимо себе на місце дитини. Як сильно його буде радувати цей рожевий дружок, як сильно захочеться йому залізти всередину і поплавати або навіть просто побігати з цим колом..! Яскраві кольори та рідкісні породи птахів роблять чудеса з уявою і настроєм дитини!" - підписала кадри Смеюха.

Вікторія Смеюха з групи Неангели захопила фігурою на барвистих фото з відпочинку в Хорватії (фото: instagram.com/vikanablack)

У Хорватії дівчина полюбила плавати і пірнати, розглядаючи рибок. Вона опублікувала жаркі фото з такого ранку, на яких демонструє спокусливі форми в чорному бікіні, при цьому на голові у Вікторії маска для снорклінга.

"Всім доброго ранку! Мій день починається зі знайомства з рибками на глибині кристальности чистого Адріатичного моря.. Отримую заряд на цілий день! До речі сьогодні замість ранкових пробіжок, прогулянок з тренуванням, замінила напрям спорту на плавання, де перевершила саму себе і пропливла приблизно 2 км. Ну що, понеслася! Передам привіт рибкам від вас!!!" - розповіла артистка.

Нагадаємо, що Віка з НеАнгелів в бікіні скаженіла від душі з улюбленою племінницею. На кадрах співачка зображена в строкатому купальнику, вона грається у воді з дівчинкою і насолоджується моментами безтурботності.