Фігура мрії: Віка з НеАнгелів похвалилася ідеальними формами в "патріотичному" купальнику

Співачка засипала мережу барвистими фото з відпочинку на Мальдівах
Учасниця групи НеАнгели Вікторія Смеюха на тривалий час зникла з соцмереж. Нещодавно співачка повернулася в Instagram і пояснила, що вона вирішила влаштувати собі відпочинок без інтернету і соцмереж, при цьому вона полетіла до океану на Мальдіви. Однак вона все ж зробила на відпочинку багато яскравих фото і тепер настав час показати їх шанувальникам - так, артистка вже продемонструвала фанам кадри в блакитному бікіні.
Слідом Віка виклала цілу серію нових палких знімків, при цьому вона приміряла "патріотичний" купальник синьо-жовтого кольору. Дівчина позувала в ефектних позах, які вигідно підкреслили її спокусливі точені форми і ідеальну талію.
На деяких фото співачка зображена з жовтими ластами в руках. Виконавиця променисто посміхається і виглядає дуже щасливою.
"Не треба паніки, адже ми не в Титаніку ... В перші дні перебування мені особливо хотілося заявити про свої плани, заодно і блиснути в купальнику з кольорами нашого рідного прапора України. Ділюся з вами сонцем, а то за вікном суцільна сірість", - написала Смеюха.
Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)
Шанувальники захоплювалися красою і шикарними формами артистки і засипали її хвилею компліментів.
Скріншот коментарів (instagram.com/vikanablack)
Нагадаємо, що Віка з НеАнгелів нещодавно підкорила атмосферним фото зі Стамбула, з'явившись в образі турецької принцеси.