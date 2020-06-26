ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Фігура мрії: Ізабель Гулар мотивувала спортивним тілом в топі і микрошортах

Lite » Новини шоу-бізнесу 26.06.2020 - 18:31
Фігура мрії: Ізабель Гулар мотивувала спортивним тілом в топі і микрошортах
Ізабель Гулар (фото: instagram.com/izabelgoulart)

Модель не перестає тренуватися

Ізабель Гулар, незважаючи на спеку, літо і бажання відпочити, не перестає проводити регулярні тренування. 35-річна красуня показала нове заняття, яке неймовірно вразило її послідовувачів. Дівчина позує на тлі значних гантелей, примірявши спокусливий спортивний костюм, що складається з крихітних чорних шортів і топа з червоними вставками. У дзеркалі вона демонструє накачані м'язи, повертаючись до камери різними сторонами. Як справжня модниця, Гулар не відмовила собі в задоволенні навіть в зал одягти численні аксесуари. Волосся вона зібрала у високий хвіст, перехопивши його яскравою гумкою. Макіяж модель також зробила, але легкий і ненав'язливий.

Ізабель похвалилася бездоганною фігурою (відео: instagram.com/izabelgoulart)

Залізний прес, стрункі ноги і пишні форми зірки неймовірно розхвилювали фанатів. Багато з них зізнаються, що це справжня мотивація для них, щоб зайнятися своїм тілом. Решта просто захоплюються: «Вау», «Неймовірна», «Прекрасна», «Богиня», «Яка неймовірна», «Чарівна»...

Нагадаємо, раніше Ізабель показала кілька фото з літнього відпочинку – при першій можливості зірка вирушила до Франції. Дівчина робить фото в ефектному вбранні. А також регулярно потрапляє в поле зору папараці, які обожнюють бразильську красуню за завжди привабливі образи.

Фігура мрії: Ізабель Гулар мотивувала спортивним тілом в топі і микрошортахІзабель вирушила відпочивати (фото: instagram.com/izabelgoulart)

До речі, фігура моделі – це не тільки результат наполегливих тренувань. Дівчина зізнається, що вона народилася з хорошою генетикою, а також намагається правильно вибудувати раціон. При цьому популярна модель не звикла ні в чому собі відмовляти. На її столі є місце і м'ясним стравам, і солодощам. Але все в міру. «Я їм абсолютно все! Але найбільше люблю м'ясо. У Бразилії готують чудові стейки... Переломного моменту або якоїсь доленосної історії, після якої я почала посилено стежити за собою, не було. Я народилася в Сан-Паулу і з дитинства проводила весь вільний час на пляжі», – ділиться вона.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Lite

Теги Новини України модельактриса
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся