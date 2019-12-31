Фігура мрії: Єва Лонгорія засипала мережу жаркими фото у відвертих купальниках

Єва Лонгорія, яка нещодавно побувала в Дубаї, знову вирушила на екзотичний відпочинок. Цього разу актриса вирішила насолодитися літом посеред зими. «Справжня відпустка починається тоді, коли у тебе є пляж», – написала знаменитість під барвистим фото в своєму мікроблозі. На ньому вона позує з коктейлем в одній руці і з картами – в інший. На Лонгорії одягнений відвертий купальник з оборками в дрібну смужку, що відкриває її пишні груди, крислатий капелюх і великі сонцезахисні окуляри. Завершують образ масивна ланцюжок на шиї і браслет.

Єва вирушила на відпочинок (фото: instagram.com/evalongoria)

Другий кадр вийшов не менш радісним. 44-річна актриса на ньому показала свою досконалу фігуру, над якою наполегливо працювала в спортзалі. Так, Єва приміряла білий злитий купальник на одне плече. Як відомо, речі такого відтінку підкреслюють кожен сантиметр фігури, а тому дозволити їх собі може не кожна.

Подивитися фото Єви в повному розмірі можна тут.

Але Лонгорії нічого про це турбуватися! Тонка талія, стрункі ноги, точені руки – вона виглядає просто приголомшливо! «Веселощі під солцнем», – написала знаменита красуня під фото, де підстрибує на тлі моря і золотистого піску. Шанувальники у численних коментарях поспішили висловити улюбленій актрисі свої захоплення її стрункістю і квітучим зовнішнім виглядом.

Фігура Єви просто досконала! (фото:instagram.com/evalongoria)

Нагадаємо, Єва вже стала для шанувальників практично фітнес-іконою. Дівчина часто записує ролики з спортзалу, де працює над тією чи іншою частиною тіла. Найчастіше в її мікроблозі з'являються ролики з вправами для м'язів рук і спини. Робота з гантелями, штангою, фітнес-гумками і канатами... В хід іде все! А також на ноги і сідниці. Так що точена фігура 44-річної красуні – справжня мотивація для всіх її шанувальників. Вони не втомлюються писати, як вона надихає їх, і дякувати їй.