"Фігура - мрія": Леся Нікітюк підкорила пляжним фотосетом в купальнику

Телеведуча показала жаркі пляжні знімки на фоні безкрайнього бірюзового океану

Украинская теледива Леся Никитюк продолжает отдыхать на Мальдивах и радовать поклонников фотосессиями на пляже и подробными рассказами о тонкостях местного отдыха на одном из самых популярных курортов мира. В Instagram она поделилась свежими снимками в купальнике, вызвав фурор и шквал комплиментов.

Телеведущая позирует на причале рядом со своим домиком на фоне бирюзовой глади океана и облачного заката. Ради красочных кадров она облачилась в цельный черный купальник с соблазнительной линией декольте, подчеркивающий ее стройную фигуру. Леся явно наслаждается окружающими ее красотами и радуется моменту, искренне и беззаботно улыбаясь.

"Мало кто знает, что Леся Никитюк, до 20-ти лет не знала как правильно пишется МОльдивы или МАльдивы... Но всегда знала, как правильно там повисеть", - призналась шоувумен с присущим ей юмором.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Подписчики телеведущей оценили не только райские тропические пейзажи, но и не удержались от лавины комплиментов в адрес Леси.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Превосходно.... Купальник, водичка", "Наша Барби", "Красотка!", "Очень красивый купальник, но ты краше! Ведь у купальников совсем нет чувства юмора в отличие от тебя", "Леся ты прекрасна. Купальник прекрасен. Фигурка вообще отпад", "Красивая и ( главное) умная", "Какие ноги", "Вот это фигура-мечта!" - не сдерживали себя комментаторы.

Скриншот комментариев (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Также в сториз телезвезда показала лаконичное платье мини, которое идеально подчеркнуло достоинства ее фигуры.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, что Леся Никитюк на Мальдивах также занялась в свое удовольствие рыбалкой и показала первый щедрый улов, который затем превратился в аппетитный ужин.

Ранее Леся Никитюк озвучила цены на отдых на Мальдивах и отметила, что в своем большинстве украинцы не в состоянии позволить отплатить поездку и отпуск на всемирно известном курорте.

Видео: РБК-Украина