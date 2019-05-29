Фігура – бомба: Віка з НеАнгелів блиснула пишним декольте в стильному комбінезоні

Віка Смеюха піднесла своїм шанувальникам справжній подарунок, опублікувавши відразу кілька яскравих фото з різноманітними інформприводами. Відзначимо, що останнім часом Віка стала набагато рідше проявляти активність в своїх соцмережах, що звичайно ж помітили її фоловери. Солістка поп-групи НеАнгели поспішила заспокоїти шанувальників – співачка просто взяла невелику перерву на відпочинок від всього, в тому числі і соцмереж.

І ось, українська виконавиця активно надолужує згаяне. Так, за останню добу вона встигла зробити відразу кілька речей: зустрітися з сестрою, прогулятися по Києву і "протестувати" новий пішохідний міст (з'єднує Володимирську гірку і Хрещатий парк), відвідати кінопрем'єру "Рокетмен", а також продемонструвати фанатам новий чарівний образ.

Насамперед зазначимо, що Віка Смеюха зустрілася зі своєю старшою сестрою Уляною. Дівчата, до речі, дуже схожі, незважаючи на те, що Віка – брюнетка, а її сестра – блондинка. Посмішки у них – просто копія!

На одному з фото дівчата мило позують разом, Віка обняла свою сестру. До речі, вони позують на новому пішохідному мосту в Києві, який був відкритий 25 травня в день української столиці.

Віка Смеюха з сестрою Уляною (фото: instagram.com/vikanablack)

"Дуже круто коли місто розвивається і відкривається щось нове! Приїхала моя сестра, і ми вирішили відвідати вело-пішохідний міст між Володимирською гіркою і аркою Дружби народів. Кияни були вже? Як враження? І гостям столиці рекомендую сходити", - інформативно повідомила шанувальникам Віка Смеюха.

Після прогулянки Віка з сестрою вирушила на прем'єру нашумілого фільму "Рокетмен" – кінобіографія легендарного Елтона Джона.

Фото: instagram.com/ylyasha82

І, звичайно ж, не обійшлося без "традиційного" знімка – в новому стильному образі. Так, для насиченого дня Віка вибрала приталений комбінезон в чорно-білу смужку. Зазначимо, що цей елемент гардеробу – тренд сезону весна-літо 2019.

Комбінезон відмінно підкреслює спортивну фігуру Смеюхі: пояс візуально зменшує талію, смужки також стройнят. Особливу увагу, звичайно ж, приваблює пишна зона декольте. Образ співачки довершують лаконічні прикраси, невелика сумочка через плече, а також проста зачіска.

"Перш ніж задавати питання, подумай, чи ти готовий отримати на нього відповідь", - загадково підписала знімок Смеюха.

Стильна Віка Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)

Шанувальники Вікі поспішили залишити свої схвальні відгуки під її новим фото:

"Віка, нереальна!"

"Віка - бомба. Комбез – супер"

"Сама гарна фігура!"

"Просто чудова...."

"Моя кохана дівчина"

"Талія – отпад!"

"Ви прекрасні! Завжди у вашому дуеті ви мені подобалися набагато більше!))"

"Як можна бути такою гарною!"

"Шикарна і чарівна"

"Дівчина - свято!"

Нагадаємо, раніше Віка з НеАнгелів вперше заговорила про нового нареченого. Співачка відкрила завісу таємниці.

Після Смеюха розбурхала фанів кругленьким животиком. Хоча на даний момент припущення прихильників не підтверджуються.