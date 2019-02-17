"Фігура – бомба": Ані Лорак викликала фурор фото в спокусливому вбранні

Шанувальники похвалили ідеальну фігуру зірки

Популярная певица Ани Лорак после развода с головой погрузилась в работу. Но не забывает радовать поклонников стильными фотосессиями. Так, в Instagram она поделилась снимком в бандажном платье пудрового цвета, которое в точности повторяет изгибы ее точеной фигуры.

Каролина с нежным макияжем позирует в соблазнительном наряде, который идеально сидит на ее стройной фигуре. Вместо подписи она оставила лишь смайл в виде сердчека.

Поклонники по достоинству оценили внешность и образ певицы и начали забрасывать ее искренними комплиментами.

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

"Фигура бомба", "А у вас такая красивая фигура", "Королева", "Wow, очень красивая фигура", "Шикарная", "Идеальная женщина! Извините, конечно, но ваш бывший мужик дурак! Такую красоту променять!", "Вы просто невероятная красавица. Но самое главное, что вы настоящая Дива и богиня красоты", - не унимались комментаторы, осыпая Каролину восторженными словами.

Напомним, что ранее Ани Лорак восхитила поклонников стильным стрит-стайл образом. Они отметили, что артистка выглядит, словно юная девушка.

К слову, Ани Лорак поразила фанов пикантным образом в домашнем халате. Она кокетливо приспустила его с плеча, оголив зону декольте.

Видео: РБК-Украина