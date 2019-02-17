"Фігура – бомба": Ані Лорак викликала фурор фото в спокусливому вбранні

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Шанувальники похвалили ідеальну фігуру зірки

Популярна співачка Ані Лорак після розлучення з головою занурилася в роботу. Але не забуває радувати шанувальників стильними фотосесіями. Так, в Instagram вона поділилася знімком у бандажній сукні пудрового кольору, яка в точності повторює вигини її витонченої фігури.

Кароліна з ніжним макіяжем позує в спокусливому вбранні, який ідеально сидить на її стрункої фігурі. Замість підпису вона залишила лише смайл у вигляді сердчека.

Шанувальники по достоїнству оцінили зовнішність і образ співачки і почали закидати її щирими компліментами.

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

"Фігура бомба", "А у вас така красива фігура", "Королева", "Wow, дуже красива фігура", "Шикарна", "Ідеальна жінка! Вибачте, звичайно, але ваш колишній чоловік дурень! Таку красу проміняти!", "Ви просто неймовірна красуня. Але найголовніше, що ви справжня Діва і богиня краси", - не мовчали коментатори, обсипаючи Кароліну захопленими словами.

Нагадаємо, що раніше Ані Лорак вразила шанувальників стильним стріт-стайл образом. Вони відзначили, що артистка виглядає, наче юна дівчина.

До слова, Ані Лорак вразила фанів пікантним чином в домашньому халаті. Вона кокетливо спустила його з плеча, оголивши зону декольте.

Відео: РБК-Україна