Фея і діва: Тіна Кароль потрапила в найбільш таємний куточок душі унікальним виступом

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Кароль ледь не вперше після загибелі чоловіка виконала композицію "Закрили твої очі"

Тіна Кароль буквально викликала бурю емоцій в мережі своєю новою яскравою появою і дуже душевним виступом. Українська співачка, яка нещодавно умилила мережу фото стильного сина-школяра, виступила на концерті Ukrainian Song Project. Концерт пройшов ще 17 серпня на стадіоні "Арена Львів", але по ТБ його показали пізніше. Та й сама Тіна також вирішила поділитися яскравими кадрами тільки сьогодні, 30 серпня.

На своїй сторінці в мережі instagram Кароль опублікувала цілий фотоальбом. На яскравих знімках відображені самі незвичайні деталі з виступу Тіни - серед вогнів, променів, на спеціальній драбині і т. д.

При цьому особливої уваги заслуговує наряд співачки. Тіна блищала перед глядачами в розкішній вечірній сукні від українського бренду the COAT. Плаття насиченого малинового відтінку декороване плісе - тренд цього сезону. Образ вийшов дуже романтичним і вишуканим.

Яскрава Тіна Кароль на сцені "Арена Львів" (фото: instagram.com/tina_karol)

Більше того, співачка також показала відео свого виступу. Співачка виконала особливу для себе пісню - "Закрили твої очі". У 2013 помер чоловік співачки Євген Огір. Шанувальники виконавиці відзначають, що з тих пір вона не співала цю пісню! І тільки на концерті у Львові виконала її. Справа в тому, концерт показали 29 серпня - в День пам'яті захисників, які загинули за незалежність і цілісність країни. Саме захисникам України вирішила присвятити цю зворушливу композицію Тіна.

“В такий день, в пам'ять загиблим захисникам України, я хочу викласти цю пісню! Складну для мене морально! Це всім нашим хлопчикам, це всім нашим дівчатам, коханим, синам, чоловікам. Дивитися до кінця!" - йдеться у підписі до відео.

Відео: instagram.com/tina_karol

Шанувальники співачки були зворушені до глибини душі її виконанням:

"Нікому б з таким не зіткнутися"

"Забралася в самий таємний куточок душі"

"Дивилася цей виступ із завмиранням серця і зі сльозами на очах"

"Приємно, що ви свідома українка, яка підтримує державу та її героїв"

“Ви дуже молодець!! Я вас дуже поважаю, пісня проникає в душу!!"

"Тіна не просто виконала пісню - вона прожила її"

Скріншот коментарів: instagram.com/tina_karol

Тіна Кароль під час свого проникливого виступу (фото: instagram.com/tina_karol)

Раніше Тіна Кароль розповіла, які таланти перейшли її 10-річному сину Веніаміну від померлого батька Євгенія Огіра. За її словами, у хлопчика відмінні здібності до математики. Шанувальники також не раз відзначали, що Веня дуже схожий на тата зовні.