Femme Fatale: Катерина Бужинська постала у несподіваному образі для нової пристрасної пісні

Прем'єру пісні "Танго - Femme Fatale" Катерина Бужинська вирішила підкріпити спеціальною фотосесією, яка ознаменовує швидкий прихід весни і нових яскравих емоцій. Шанувальники артистки вже бачили її в багатьох несподіваних образах, але мало хто очікував, що платинова блондинка Катерина постане в образі рудоволосої спокусниці.

"Напередодні весни завжди хочеться нових емоцій і відчути себе в іншому образі. Самою подивитися на себе інакше і дати можливість іншим побачити твої нові грані, розкритися з нової сторони. Не дарма кажуть, що наш зовнішній вигляд часто зумовлює деякі події нашого життя. Тому саме цей темпераментний образ максимально розкриває характер моєї нової спекотної пісні", - коментує прем'єру "Танго - Femme Fatale" Катерина Бужинська.

Катерина Бужинська — "Танго - Femme Fatale"

Після виходу цієї фотосесії співачка в черговий раз закріпила за собою статус "femme fatale" української сцени. А пісня авторства Олени Безікович лише підтверджує, що "американські" гірки в стосунках чоловіка і жінки це невід'ємний атрибут любові. За словами співачки Катерини Бужинської, все залежить від того, як ставитися до таких граней цього великого почуття.

Як зізнається артистка, в її житті була така любов, коли вона була на межі і готова була втратити себе заради бажаного чоловіка, але все ж вчасно зрозуміла, що потрібно тримати баланс і не розчинятися в іншому без залишку. Тому нову палку композицію зірки сміливо можна вважати сповіддю розпеченої душі.

Окремо варто зазначити, що нова пісня "Танго - Femme Fatale" вигідно відрізняється завдяки голосу - контральто, яким володіє Катерина Бужинська. Також голосом контральто володіють Софія Ротару і Алла Пугачова.