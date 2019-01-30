"Феєрично": донька Полякової вразила мережу складним акробатичним трюком

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Ефектний трюк в повітрі привів у захват шанувальників дівчинки

Маша Полякова, старша дочка української поп-співачки Олі Полякової, яка нещодавно вразила неймовірною схожістю зі своєю зірковою мамою, опублікувавши серію фото в купальниках, показала своє спортивне захоплення.

Фото: Маша Полякова instagram.(com/mashapolyakova)

Дівчина виклала на своїй сторінці в Instagram знімок з гімнастичного залу, на якому вона повисла в повітрі на гімнастичному кільці високо над підлогою, продемонструвавши хорошу гнучкість і розтяжку. Складний трюк вийшов у Маші чудово, шанувальники відзначили працелюбність і безстрашність юної блогерши і засипали її компліментами.

Скріншот: Коментарі до посту Маші Полякової (instagram.com/mashapolyakova)



"Ого!!! Який у тебе погляд"

"Нуууууу, просто ого-го, я б вже давно в лікарні валялася, а ти так феєрично і спокійно зависла"

"Ого"

"Вау"

"Неймовірна красуня і розумниця, твоя праця надихає! І пост про прокачування свого тіла (схуднення може бути, але, Машенька, ти й до цього була худенькою)... Надихає шалено, люлбюююю"

"Розумничка, Машенька!"

"Вау, ти молодчинка"

"Вау, ти така молодець"

"Чарівність"

"Клас. Фігура бомба... Молодець так тримати"

"Круто"

"красоткааааааа"

"супер дівчинка"

"Супер, молодець"

"Вау Маша ти просто бомба, найкрасивіша, на маму схожа", - написали передплатники.

Варто відзначити, що акробатичний досвід у Маші не перший, дівчинка вже давно старанно займається акробатикою на пілоні і, завдяки своєму захопленню, навіть змогла схуднути на 7 кілограм, тому здивувала своїх шанувальників, так і хейтеров.

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А також, на святкуванні дня народження Олі Полякової, вона з дочкою вбралися в екзотичні тайські національні костюми і вразили мережа своїми незвичайними образами.

Оля Полякова: біографія (відео: РБК-Україна)