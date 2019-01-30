Фаворитка Нацвідбору на Євробачення розповіла про роботу в стриптиз-клубі

Видео: (youtube.com/Зе Интервьюер)

Украинская певица, композитор, поэт и продюсер Анна Корсун (MARUV), которая собралась с концертами в Россию, призналась, что во времена студенчества ей довелось поработать в стриптиз-клубе. Об этом участница и фаворитка Нацотбора на Евровидение 2019 рассказала в откровенном интервью Анатолию Анатоличу в его проекте "Зе Интервьюер".

По словам девушки, необычный подработок ей предложила ее учитель по вокалу.

"После того как меня выгнали с экзамена по высшей математике, моя преподавательница по вокалу предложила мне работу, поскольку у нас в коллективе я была самая отбитая и оторванная, в одном из харьковских стриптиз-клубов. Им требовалась вокалистка-саксофонистка, чтобы петь шансон. Это были шикарные чаевые, в тот момент для студентки я зарабатывала дофигища. Могла там 100-200 долларов заработать в день", - поделилась MARUV.

Фото: (пресс-служба)

Еще одним плюсом стало то, что именно в клубе она встретила своего будущего мужа.



"В том же стриптиз-клубе я познакомилась с мужем. Муж пришел к своему другу, кальянщику, он нас и познакомил. Это было лет 7 назад, и мы до сих пор вместе. Сейчас он мой директор", - отметила артистка.

Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

Отметим, что Анна уже принимала участие в Нацотборе на Евровидение - в составе группы ThePringlez. Тогда она начала работать с продюсером Юрием Никитиным, однако в итоге сотрудничество не сложилось.



"Я участвовала в национальном отборе на Евровидение, и там я познакомилась с Юрием Никитиным. Мы пробовали работать. Слава Богу, не пошло. Сначала я расстроилась, что ничего не сложилось, но сейчас этому благодарна. Потому что я бы не смогла просто работать, как, например, работает KAZKA – он говорит, они делают. Это вообще не обо мне. Я ему на самом деле много за что благодарна, потому что многим вещам, может, сам не понимая, он меня научил. Любые жизненные события я воспринимаю как урок, и людей тоже. Это очень крутой урок, за который я ему благодарна", - говорит Корсун.

Фото: (пресс-служба)

Певица также рассказала, откуда появился ее сценический псевдоним MARUV - именно под этим именем она попробует завоевать право представлять Украину на Евровидении 2019.

"У меня была студенческая поп-рок-группа ThePringlez. И когда этот этап в моей жизни закончился, я искала себе новое название, хотела открыть новую главу своего творчества... Плюс, мы как раз тогда переехали в Киев. Мне хотелось что-то мистическое. Мне нравится слово Мара, это из украинской мифологии. Крутила его крутила, и сначала это было MARUF. Потом легла спать, задала себе вопрос на ночь, и получилось слово MARUV", - поделилась Анна.

Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

Напомним, что 22 января стало известно о рокировке в рядах участников Нацотбора – место добровольно выбывшей Татьяны Решетняк (TAYANNA) заняла певица MARUV (Анна Корсун).

К слову, организаторы Нацотбора на Евровидение 2019 были возмущены объявлением Татьяны Решетняк (TAYANNA) о снятии своей кандидатуры незадолго до старта.

Кстати, стал известен порядок выступления участников Национального отбора на Евровидение 2019.

Видео: Кто из украинских артистов будут соревноваться в Национальном отборе на Евровидение 2019 (video.rbc.ua)