Фаворитка Нацвідбору на Євробачення розповіла про роботу в стриптиз-клубі

Відео: (youtube.com/Зе Інтерв'юер)

Українська співачка, композитор, поет і продюсер Анна Корсун (MARUV), яка зібралася з концертами до Росії, зізналася, що в часи студентства їй довелося попрацювати в стриптиз-клубі. Про це учасниця і фаворитка Нацвідбору на Євробачення 2019 розповіла у відвертому інтерв'ю Анатолію Анатолічу в його проекті "Зе Інтерв'юер".

За словами дівчини, незвичайний підробіток їй запропонувала її вчитель по вокалу.

"Після того, як мене вигнали з іспиту з вищої математики, моя викладачка вокалу запропонувала мені роботу, оскільки у нас в колективі я була відбита і відірвана, в одному з харківських стриптиз-клубів. Їм потрібна була вокалістка-саксофоністка, щоб співати шансон. Це були шикарні чайові, в той момент для студентки я заробляла дофигища. Могла там 100-200 доларів заробити в день", - поділилася MARUV.

Фото: (прес-служба)

Ще одним плюсом стало те, що саме в клубі вона зустріла свого майбутнього чоловіка.



"У тому ж стриптиз-клубі я познайомилася з чоловіком. Чоловік прийшов до свого друга, кальянщика, він нас і познайомив. Це було 7 років тому, і ми досі разом. Зараз він мій директор", - зазначила артистка.

Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

Зазначимо, що Анна вже брала участь у Нацвідборі на Євробачення - в складі групи ThePringlez. Тоді вона почала працювати з продюсером Юрієм Нікітіним, однак у підсумку не склалося співробітництво.



"Я брала участь у національному відборі на Євробачення, і там я познайомилася з Юрієм Нікітіним. Ми пробували працювати. Слава Богу, не пішло. Спочатку я засмутилася, що нічого не склалося, але зараз цьому вдячна. Тому що я б не змогла просто працювати, як, наприклад, працює KAZKA – він каже, що вони роблять. Це взагалі не про мене. Я йому насправді багато за що вдячна, тому що багатьом речам, може, сам не розуміючи, він мене навчив. Будь-які життєві події я сприймаю як урок, і людей теж. Це дуже крутий урок, за що я йому вдячна", - говорить Корсун.

Фото: (прес-служба)

Співачка також розповіла, звідки з'явився її сценічний псевдонім MARUV - саме під цим ім'ям вона спробує вибороти право представляти Україну на Євробаченні 2019.

"У мене була студентська поп-рок-група ThePringlez. І коли цей етап в моєму житті закінчився, я шукала собі нову назву, хотіла відкрити нову главу своєї творчості... Плюс, ми як раз тоді переїхали в Київ. Мені хотілося щось містичне. Мені подобається слово Мара, це з української міфології. Крутила його крутила, і спочатку це було MARUF. Потім лягла спати, задала собі питання на ніч, і вийшло слово MARUV", - поділилася Ганна.

Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

Нагадаємо, що 22 січня стало відомо про рокіровку в рядах учасників Нацвідбору – місце добровільно вибулої Тетяни Решетняк (TAYANNA) зайняла співачка MARUV (Анна Корсун).

До речі, організатори Нацвідбору на Євробачення 2019 були обурені оголошенням Тетяни Решетняк (TAYANNA) про зняття своєї кандидатури незадовго до старту.

До речі, став відомий порядок виступів учасників Національного відбору на Євробачення 2019.

Відео: Хто з українських артистів будуть змагатися в Національному відборі на Євробачення 2019 (video.rbc.ua)