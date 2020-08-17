Їй точно 53? Сальма Хайєк вразила ідеальною фігурою в бікіні

Сальма Хайєк стала все частіше ділитися відвертими фото, на яких виглядає років на 10 молодше реального віку. Днями вона показала, як плаває в розкішному басейні – тіло вічно спекотної актриси просто підкорило послідовувачів. А кілька годин тому продовжила тему – зірка позує у відвертому бордовому купальнику на краю басейну, прийнявши дуже спокусливу позу. Таким чином, апетитні груди і ніжна шкіра обличчя і шиї Хайєк опинилися на першому плані. Сальма розпустила волосся, насолоджуючись сонячним промінням. Макіяж вона робити не стала. В якості підпису знаменитість залишила хештег «вібрації неділі».

Нове фото Сальми (фото: instagram.com/salmahayek)

Не минуло й кількох хвилин, як прихильники почали писати Сальмі захоплені коментарі про її красу: «Чудова Сальма», «Прекрасна», «Королева», «Вібрації літа», «Діва», «Дуже сексуальна жінка», «Дивна», «Ти чудова», «Я насолоджуюся твоєю красою», «Мрія», «Люблю тебе», «Поза часом»...

Сальма виглядає неймовірно молодо (фото: instagram.com/salmahayek)

До речі, пару днів тому Хайєк постаралася вкотре довести, що в 53 можна виглядати неймовірно молодо. Вона опублікувала селфі, на якому її обличчя видно крупним планом. Звичайно ж, вона не стала використовувати косметику: на обличчі зірки не нанесено навіть тональний крем. При цьому шкіра її буквально випромінює свіжість і красу. Сальма дивиться в камеру спокійно і загадково, на задньому фоні видно її улюблені кактуси – на домашніх рослинах зірка і хотіла зробити акцент.

Але, зрозуміло, шанувальників більше привернула нев'януча зовнішність актриси. Сама вона ніколи не приховувала, що її головні секрети краси криються в грамотному догляді за шкірою і позитивному життєвому сприйнятті.